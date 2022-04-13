عطل مفاجئ يضرب «يوتيوب» فى عدة دول

أكدت بوابة "داون ديتيكتر" العالمية- تراقب حالات فشل وانقطاع الإنترنت عن المواقع العالمية- مساء اليوم الثلاثاء، أن عددًا من مستخدمي "يوتيوب" حول العالم أبلغوا عن عطل أصاب الموقع.

وذكرت بوابة "داون ديتيكتر" أن الأعطال في "يوتيوب" بدأت في حوالي الساعة 21.44 بتوقيت موسكو.

وبحسب البوابة العالمية، فقد لوحظت مشاكل فنية في عدد من البلدان، منها روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وهولندا وكندا وإيطاليا.

واشتكى معظم المستخدمين من الموقع، وهناك أيضًا تقارير عن أعطال في التطبيق ومشاهدة مقاطع الفيديو.

ويأتي هذا العطل، عشية الإعلان عن استعداد منصة يوتيوب لإطلاق ميزة دعم عرض "صورة داخل صورة" رسميًا على أجهزة آي أو إس IOS خلال الأيام المقبلة، حسبما جاء في منشور من حساب الدعم الخاص بيوتيوب على منصة التدوينات المصغرة تويتر Twitter.

وكانت الميزة متاحة في السابق فقط لمشتركي "يوتيوب بريميوم"، ولا تزال تعمل على حسابات "يوتيوب بريميوم"، التي اشتركت سابقًا في الاختبار التجريبي.