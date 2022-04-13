الأربعاء 13 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

عطل مفاجئ يضرب «يوتيوب» فى عدة دول

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكدت بوابة "داون ديتيكتر" العالمية- تراقب حالات فشل وانقطاع الإنترنت عن المواقع العالمية- مساء اليوم الثلاثاء، أن عددًا من مستخدمي "يوتيوب" حول العالم أبلغوا عن عطل أصاب الموقع.

 

وذكرت بوابة "داون ديتيكتر" أن الأعطال في "يوتيوب" بدأت في حوالي الساعة 21.44 بتوقيت موسكو.

 

وبحسب البوابة العالمية، فقد لوحظت مشاكل فنية في عدد من البلدان، منها روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وهولندا وكندا وإيطاليا.

 

واشتكى معظم المستخدمين من الموقع، وهناك أيضًا تقارير عن أعطال في التطبيق ومشاهدة مقاطع الفيديو.

 

ويأتي هذا العطل، عشية الإعلان عن استعداد منصة يوتيوب لإطلاق ميزة دعم عرض "صورة داخل صورة" رسميًا على أجهزة آي أو إس IOS خلال الأيام المقبلة، حسبما جاء في منشور من حساب الدعم الخاص بيوتيوب على منصة التدوينات المصغرة تويتر Twitter.

 

وكانت الميزة متاحة في السابق فقط لمشتركي  "يوتيوب بريميوم"، ولا تزال تعمل على حسابات "يوتيوب بريميوم"، التي اشتركت سابقًا في الاختبار التجريبي.

يوتيوب عطل فشل وانقطاع الانترنت بوابة داون ديتيكتر رواد يوتيوب بلاغات

رئيس التحرير

وائل لطفي

خيرت وحازم.. مخبر وإرهابى تحت الطلب

الأكثر قراءة

رابط تسجيل منصة التدريب والتطوير المهني الإلكترونية للمعلمين

محمد فراج: لا علاقة بين «أبومصعب» و«الكساسبة».. ومشهد حرقه آلمنى

هيئة سلامة الغذاء: سحب جميع أكياس الإندومى من الأسواق

إصابة مصريين فى حادث بروكلين

ارتفاع مفاجئ فى أسعار الذهب بنهاية تعاملات اليوم

الزمالك يفقد نقطتين غاليتين فى الصراع على لقب الدورى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

عالم إعلانات إعلانات

إبراهيم داود

مع الأستاذ حجازى ومختاراته

رغدة السعيد

كيف تستغل الصيام لتصبح الشخص الذى تتمناه؟

ماجد حبته

موسكو.. وارسو.. واشنطن

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

العقل الإرهابي.. وأغصان السماحة

حسين دعسة

هل شنت روسيا هجومًا بالأسلحة الكيماوية على ماريوبول الأوكرانية؟

كريم فرغلى

رحمة أحمد .. صفحة 2

لواء. محسن الفحام

جنود لم تروها

صور

مباراة الزمالك وفاركو في الدوري المصري

صلاة التراويح بمسجد الحسين في احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 17 فلسطينيًا بالضفة الغربية

استشهاد فلسطيني برصاص إسرائيلي بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن

قراءة فى كتب إسرائيل.. ماذا قالت عن حرب العاشر من رمضان؟