نستعرض لكم فى هذا التقرير جدول مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل 2022، للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، حيث ينتظر المواطنين خاصة العاملين بالقطاع العام، مواعيد صرف المرتبات لشهر أبريل الذى يتزامن مع شهر رمضان، قبل أيام قليلة على عيد الفطر المبارك.

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل 2022

أعلنت وزارة المالية صرف مرتبات شهر أبريل 2022، بالزيادات الجديدة التى وجَّه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية، وتخفيف آثارها على المواطنين.

ومن المنتظر أن تبدأ وزارة المالية صرف مرتبات شهر أبريل 2022 للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة اعتبارا من يوم 20 أبريل، ولمدة يومين.

يبدأ موعد صرف مرتبات شهر إبريل 2022، قبل إجازة عيد الفطر المبارك للعاملين بالدولة، وبالتحديد في يوم الأربعاء 20 إبريل للعاملين في وزارات الصحة، التموين والتضامن الاجتماعي، قطاع الأعمال، والاتصالات، والقوى العاملة، والإنتاج الحربي، والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والنقل، والثقافة، والآثار، وشئون مجلس النواب، والداخلية، والأوقاف، والإسكان، والتجارة والصناعة، والطيران المدني، والبيئة، والسياحة، والبترول، والشركات التابعة لها.

كما تشمل: «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس الأعلى للصحافة، والأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، والأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، والجهاز المركزي للمحاسبات، ومجلس النواب».

وفي هذا اليوم يحق صرف مرتبات شهر أبريل للعاملين في وزارات التعليم العالي والجامعات، والتنمية المحلية، والعدل، والكهرباء، والتخطيط، والاستثمار، والموارد المائية والري، والخارجية، والتعاون الدولي، والتربية والتعليم، والزراعة واستصلاح الأراضي، والشباب والرياضة، والمالية بالإضافة إلى الهيئات والشركات التابعة لتلك الوزارات.

وفي اليوم التالي الخميس 21 أبريل سيتم صرف المرتبات للهيئات القضائية ودار الإفتاء المصرية، واللجنة العليا للانتخابات، ومعهد الخدمات المالية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وطالبت وزارة المالية من العاملين بالجهات الإدارية، بعدم التزاحم على ماكينات ATM للصراف الآلى، باعتبار أن المرتبات متاحة فى أى وقت من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، ومن ثم لا ينبغى التزاحم على ماكينات الصرف الآلي.

كما أكدت الوزارة على العاملين بالقطاع العام، مراعاة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.