موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2022 للقطاعات الحكومية وجدول زيادة الرواتب
تستعد وزارة المالية لصرف مرتبات شهر أبريل 2022 لموظفي الوزارات والجهات الحكومية والمديريات والمؤسسات والمجالس الحكومية المستلقة نهاية الأسبوع المقبل متضمنة الزيادة الجديدة التي أعلنتها رئاسة مجلس الوزراء ونُشرت في الجريدة الرسمية، برفع الحد الأدنى للأجور للقطاع العام.
موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2022
وحددت وزارة المالية جدول مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل 2022 عبر الكتاب الدوري للشهر الجاري، على أن تبدأ صرف مرتبات شهر أبريل للعاملين في 33 وزارة وهيئة ومؤسسة يوم الأربعاء الموافق 20 أبريل 2022.
وفي اليوم التالي يبدأ صرف مرتبات العاملين في 33 وزارة وهيئة الخميس الموافق 21 أبريل 2022.
وبعد خمسة أيام يتم صرف مرتبات جميع العاملين في الوزارات والجهات الأخرى خلال يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 26 و27 أبريل 2022.
جهات صرف المرتبات يوم الأربعاء 20 إبريل 2022
|الوزارات والجهات التابعة لها
|مديريات الوزارة في المحافظات
|المجالس والجهات المستقلة
جهات صرف المرتبات يوم الخميس 21 إبريل 2022
|الوزارات والجهات التابعة لها
|مديريات الوزارة في المحافظات
|المجالس والجهات المستقلة
فيما يتم صرف المرتبات في جميع الهيئات الأخري يومي ٢٦ و٢٧ إبريل ٢٠٢٢.
جدول زيادة المرتبات الجديدة من إبريل 2022
|موظفي الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة
|١٧٥ جنيهًا
|الموظفين للدرجة الثالثة
|٢٢٥ جنيهًا
|الموظفين للدرجة الثانية
|٢٧٥ جنيهًا
|الموظفين للدرجة الأولى
|٣٢٥ جنيهًا
|الموظفين لدرجة مدير عام
|٣٥٠ جنيهًا
|شاغلى الدرجة العليا
|٣٧٥ جنيهًا
|شاغلى الدرجة الممتازة أو ما يعادلها
|٤٠٠ جنيهًا