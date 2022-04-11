الإثنين 11 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2022 للقطاعات الحكومية وجدول زيادة الرواتب

صرف
صرف

تستعد وزارة المالية لصرف مرتبات شهر أبريل 2022 لموظفي الوزارات والجهات الحكومية والمديريات والمؤسسات والمجالس الحكومية المستلقة نهاية الأسبوع المقبل متضمنة الزيادة الجديدة التي أعلنتها رئاسة مجلس الوزراء ونُشرت في الجريدة الرسمية، برفع الحد الأدنى للأجور للقطاع العام.

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2022

وحددت وزارة المالية جدول مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل 2022 عبر الكتاب الدوري للشهر الجاري، على أن تبدأ صرف مرتبات شهر أبريل للعاملين في 33 وزارة وهيئة ومؤسسة يوم الأربعاء الموافق 20 أبريل 2022.

وفي اليوم التالي يبدأ صرف مرتبات العاملين في 33 وزارة وهيئة الخميس الموافق 21 أبريل 2022.

وبعد خمسة أيام يتم صرف مرتبات جميع العاملين في الوزارات والجهات الأخرى خلال يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 26 و27 أبريل 2022.

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موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2022

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موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2022 للعاملين بالدولة

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مواعيد صرف مرتبات العاملين بقطاع البترول أبريل 2022

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موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2022 للمعلمين

جهات صرف المرتبات يوم الأربعاء 20 إبريل 2022

الوزارات والجهات التابعة لهامديريات الوزارة في المحافظاتالمجالس والجهات المستقلة 
  • وزارة الصحة والسكان
  • وزارة التضامن الاجتماعي
  • وزارة التموين والتجارة الخارجية
  • وزارة النقل والمواصلات
  • وزارة الاتصالات
  • وزارة القوى العاملة
  • وزارة الانتاج الحربي
  • وزارة الإسكان
  • وزارة التجارة والصناعة
  • وزارة الطيران المدني
  • وزارة البيئة
  • وزارة السياحة
  • وزارة البترول
  • وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج
  • وزارة قطاع الأعمال
  • شئون مجلس النواب
  • وزارة الداخلية
  • وزارة الأوقاف
  • وزارة الثقافة
  • وزارة الآثار
  • الشئون الصحية
  • التضامن الاجتماعي
  • القوى العاملة
  • الإسكان والمرافق
  • التموين والتجارة
  • الطرق والنقل
  • المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام
  • المجلس القومي لحقوق الانسان
  • المجلس الأعلي للصحافة
  • الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني
  • الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي
  • الجهاز المركزي للمحاسبات
  • مجلس النواب

جهات صرف المرتبات يوم الخميس 21 إبريل 2022

الوزارات والجهات التابعة لهامديريات الوزارة في المحافظاتالمجالس والجهات المستقلة 
  • التعليم العالى
  • التنمية المحلية
  • العدل
  • الكهرباء
  • التخطيط
  • الإستثمار والتعاون الدولى
  • التربية والتعليم
  • الزراعة وإستصلاح الأراضى
  • الموارد المائية والري
  • الخارجية
  • الشباب والرياضة
  • المالية
  • دواوين عموم المحافظات
  • مدريات التنيظم والإدارة والجامعات في المحافظات
  • التربية والتعليم
  • الزراعة
  • الطب البيطري
  • الشباب والرياضة
  • القضاء والنيابة العامة
  • هيئة النيابة الادارية
  • هيئة قضايا الدولة
  • مجلس الدولة
  • هيئة الرقابة الإدارية
  • الهيئة العامة للرقابة المالية
  • المحكمة الدستورية العليا
  • دار الافتاء المصرية
  • اللجنة العليا لانتخابات
  • معهد الخدمات المالية
  • الجهاز المركزي للتنظيم والادارة
  • الأزهر الشريف
  • رئاسة مجلس الوزراء
  • رئاسة الجمهورية
  • باقي الجهات الادارية

فيما يتم  صرف المرتبات في جميع الهيئات الأخري يومي ٢٦ و٢٧ إبريل ٢٠٢٢.

جدول زيادة المرتبات الجديدة من إبريل 2022

موظفي الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة  ١٧٥ جنيهًا
الموظفين للدرجة الثالثة ٢٢٥ جنيهًا 
الموظفين للدرجة الثانية٢٧٥ جنيهًا 
الموظفين للدرجة الأولى٣٢٥ جنيهًا 
الموظفين لدرجة مدير عام ٣٥٠ جنيهًا
شاغلى الدرجة العليا٣٧٥ جنيهًا 
شاغلى الدرجة الممتازة أو ما يعادلها٤٠٠ جنيهًا
موعد صرف مرتبات شهر ابريل 2022 مرتبات شهر أبريل مرتبات شهر أبريل 2022 موعد صرف مرتبات شهر أبريل صرف المرتبات الحد الادنى للأجور شهر ابريل

رئيس التحرير

وائل لطفي

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