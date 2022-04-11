موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2022 للقطاعات الحكومية وجدول زيادة الرواتب

تستعد وزارة المالية لصرف مرتبات شهر أبريل 2022 لموظفي الوزارات والجهات الحكومية والمديريات والمؤسسات والمجالس الحكومية المستلقة نهاية الأسبوع المقبل متضمنة الزيادة الجديدة التي أعلنتها رئاسة مجلس الوزراء ونُشرت في الجريدة الرسمية، برفع الحد الأدنى للأجور للقطاع العام.

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2022

وحددت وزارة المالية جدول مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل 2022 عبر الكتاب الدوري للشهر الجاري، على أن تبدأ صرف مرتبات شهر أبريل للعاملين في 33 وزارة وهيئة ومؤسسة يوم الأربعاء الموافق 20 أبريل 2022.

وفي اليوم التالي يبدأ صرف مرتبات العاملين في 33 وزارة وهيئة الخميس الموافق 21 أبريل 2022.

وبعد خمسة أيام يتم صرف مرتبات جميع العاملين في الوزارات والجهات الأخرى خلال يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 26 و27 أبريل 2022.

جهات صرف المرتبات يوم الأربعاء 20 إبريل 2022

الوزارات والجهات التابعة لها مديريات الوزارة في المحافظات المجالس والجهات المستقلة وزارة الصحة والسكان

وزارة التضامن الاجتماعي

وزارة التموين والتجارة الخارجية

وزارة النقل والمواصلات

وزارة الاتصالات

وزارة القوى العاملة

وزارة الانتاج الحربي

وزارة الإسكان

وزارة التجارة والصناعة

وزارة الطيران المدني

وزارة البيئة

وزارة السياحة

وزارة البترول

وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج

وزارة قطاع الأعمال

شئون مجلس النواب

وزارة الداخلية

وزارة الأوقاف

وزارة الثقافة

وزارة الآثار الشئون الصحية

التضامن الاجتماعي

القوى العاملة

الإسكان والمرافق

التموين والتجارة

الطرق والنقل المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام

المجلس القومي لحقوق الانسان

المجلس الأعلي للصحافة

الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني

الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي

الجهاز المركزي للمحاسبات

مجلس النواب

جهات صرف المرتبات يوم الخميس 21 إبريل 2022

الوزارات والجهات التابعة لها مديريات الوزارة في المحافظات المجالس والجهات المستقلة التعليم العالى

التنمية المحلية

العدل

الكهرباء

التخطيط

الإستثمار والتعاون الدولى

التربية والتعليم

الزراعة وإستصلاح الأراضى

الموارد المائية والري

الخارجية

الشباب والرياضة

المالية دواوين عموم المحافظات

مدريات التنيظم والإدارة والجامعات في المحافظات

التربية والتعليم

الزراعة

الطب البيطري

الشباب والرياضة القضاء والنيابة العامة

هيئة النيابة الادارية

هيئة قضايا الدولة

مجلس الدولة

هيئة الرقابة الإدارية

الهيئة العامة للرقابة المالية

المحكمة الدستورية العليا

دار الافتاء المصرية

اللجنة العليا لانتخابات

معهد الخدمات المالية

الجهاز المركزي للتنظيم والادارة

الأزهر الشريف

رئاسة مجلس الوزراء

رئاسة الجمهورية

باقي الجهات الادارية

فيما يتم صرف المرتبات في جميع الهيئات الأخري يومي ٢٦ و٢٧ إبريل ٢٠٢٢.

جدول زيادة المرتبات الجديدة من إبريل 2022