الإثنين 11 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

نشرة الحوادث.. ضبط المتهمين بسرقة سيدة الساحل.. والنيابة تتسلم «تحريات دعاء سهيل»

نشرة الحوادث
نشرة الحوادث

شهدت الساعات الماضية العديد من الحوادث التي شغلت الرأي العام وتصدرت محركات البحث بمنصات التواصل الاجتماعي.

ويقدم «الدستور» نشرة الحوادث ودفتر أحوال الجريمة خلال الساعات الماضية في التقرير التالي

التحقيق مع المتهمين بسرقة موظفة بالشئون القانونية في الساحل

تباشر نيابة الساحل اليوم، التحقيق مع المتهمين بسرقة موظفة بالشئون القانونية، أثناء سيرها بشارع شيبان بمنطقة الساحل بالقاهرة.

وتمكن الرائد طارق مدحت معاون مباحث قسم الساحل بالقبض على المتهمين بسرقة موظفة بالشئون القانونية أثناء سيرها بأحد الشوارع، تنفيذا لقرار النيابة العامة في المحضر رقم ٤٩٣٤ لسنة ٢٠٢٢ جنح الساحل وبحوزتهم ٤١ تذكرة هيروين بزنة ٤٩ جرام وفرد خرطوش وطلقات.

https://www.dostor.org/4055251

 

حفظ التحقيقات بقضية وفاة المتهم الثاني بمذبحة المرج

أمرت نيابة المرج بحفظ التحقيقات في وفاة المتهم الثاني بمذبحة المرج، داخل قسم شرطة المرج، لعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.

وكان المستشار أحمد عبد القادر، رئيس نيابة المرج، قد أمر بالتصريح بدفن جثة المتهم الثاني في مذبحة المرج، وكلفت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

https://www.dostor.org/4055205

 


النيابة تتسلم التحريات في اتهام دعاء سهيل بالترويج لأدوية مجهولة المصدر

تسلمت نيابة الشئون المالية والتجارية تحريات الأمن التكميلية في اتهام «دعاء سهيل»، خبيرة التغذية، بالترويج لأدوية مجهولة المصدر غير مسجلة بوزارة الصحة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما وردت تحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بوزارة الداخلية، تفيد بممارسة خبيرة التغذية دعاء سهيل نشاطا طبيا، والترويج لأدوية مجهولة المصدر غير مسجلة بوزارة الصحة.

https://www.dostor.org/4055215

 


لخلافات زوجية.. إحالة أوراق 3 إلى المفتي قتلوا مزارعا في المنيا

قررت محكمة جنايات المنيا، إحالة أوراق 3 متهمين بمركز سمالوط المنيا إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم شنقا، لاتهامهم بقتل عامل زراعي عقب استدراجه بإحدى الزراعات، عبر هاتف المتهمة الثالثة زوجة المجني عليه، وقام أحدهم بتهشيم رأسه والثاني بشد أزره قاصدين إزهاق روحه بسبب خلافات زوجية.

وحددت جلسة 27 يونيو المقبل موعدا للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهم الأول "ف. ع.ش" والمتهمة الثالثة "س. ي. ث" والقبض على المتهم الهارب "ف.خ ع

https://www.dostor.org/4055191

محكمة جنايات المنيا وزارة الداخلية خلافات زوجية خبيرة التغذية دعاء سهيل

رئيس التحرير

وائل لطفي

البديل الثالث الذى قضى على طيور الظلام

الأكثر قراءة

رابط تسجيل منصة التدريب والتطوير المهني الإلكترونية للمعلمين

جدول موعد صرف معاشات شهر مايو 2022 وفقا للبيان الرسمي

غرفة السياحة تحذر المواطنين من «برامج الترانزيت» لأداء العمرة: غير قانونية

التحقيق مع المتهمين بسرقة موظفة بالشئون القانونية في الساحل

ضبط 23 عاطلا لحيازتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية في حملة أمنية بالقليوبية

رئيس «العامة للاستثمار»: التعاون مع الأردن لجذب المزيد من الاستثمارات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

الإخوان والدولار.. يزنس البنوك الأسلامية (3)

جمال رشدي

لماذا تتكرر الأعمال الطائفية في الإسكندرية؟

محمد المعتصم

أول «بطة» بلدى منتخبة تهدد بحرق مصر

أحمد الصغير

(الاختيار3 ) ..ومن يكتب التاريخ!

حسين دعسة

البنك الدولي.. تحديات تؤدي إلى انهيار اقتصادي كوني

محمود خليل

رمضان الساكن فى الراديو والتليفزيون

جمال-أسعد

المتهم الحقيقى فى قتل القمص

محمد العسيري

زراعة الأمل فى صحراء أكتوبر

صور

صلاة التراويح بمسجد الحسين في احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

مطالب فلسطينية بتحقيق دولي في جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الرياضيين

فلسطينيون يحطمون أجزاء من «قبر يوسف».. ما التداعيات؟

سوريا تحتج لدى الأمم المتحدة: استمرار اعتداءات إسرائيل يستدعي تدخلا