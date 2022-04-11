نشرة الحوادث.. ضبط المتهمين بسرقة سيدة الساحل.. والنيابة تتسلم «تحريات دعاء سهيل»

شهدت الساعات الماضية العديد من الحوادث التي شغلت الرأي العام وتصدرت محركات البحث بمنصات التواصل الاجتماعي.

ويقدم «الدستور» نشرة الحوادث ودفتر أحوال الجريمة خلال الساعات الماضية في التقرير التالي

التحقيق مع المتهمين بسرقة موظفة بالشئون القانونية في الساحل

تباشر نيابة الساحل اليوم، التحقيق مع المتهمين بسرقة موظفة بالشئون القانونية، أثناء سيرها بشارع شيبان بمنطقة الساحل بالقاهرة.

وتمكن الرائد طارق مدحت معاون مباحث قسم الساحل بالقبض على المتهمين بسرقة موظفة بالشئون القانونية أثناء سيرها بأحد الشوارع، تنفيذا لقرار النيابة العامة في المحضر رقم ٤٩٣٤ لسنة ٢٠٢٢ جنح الساحل وبحوزتهم ٤١ تذكرة هيروين بزنة ٤٩ جرام وفرد خرطوش وطلقات.

https://www.dostor.org/4055251

حفظ التحقيقات بقضية وفاة المتهم الثاني بمذبحة المرج

أمرت نيابة المرج بحفظ التحقيقات في وفاة المتهم الثاني بمذبحة المرج، داخل قسم شرطة المرج، لعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.

وكان المستشار أحمد عبد القادر، رئيس نيابة المرج، قد أمر بالتصريح بدفن جثة المتهم الثاني في مذبحة المرج، وكلفت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

https://www.dostor.org/4055205



النيابة تتسلم التحريات في اتهام دعاء سهيل بالترويج لأدوية مجهولة المصدر

تسلمت نيابة الشئون المالية والتجارية تحريات الأمن التكميلية في اتهام «دعاء سهيل»، خبيرة التغذية، بالترويج لأدوية مجهولة المصدر غير مسجلة بوزارة الصحة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما وردت تحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بوزارة الداخلية، تفيد بممارسة خبيرة التغذية دعاء سهيل نشاطا طبيا، والترويج لأدوية مجهولة المصدر غير مسجلة بوزارة الصحة.

https://www.dostor.org/4055215



لخلافات زوجية.. إحالة أوراق 3 إلى المفتي قتلوا مزارعا في المنيا

قررت محكمة جنايات المنيا، إحالة أوراق 3 متهمين بمركز سمالوط المنيا إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم شنقا، لاتهامهم بقتل عامل زراعي عقب استدراجه بإحدى الزراعات، عبر هاتف المتهمة الثالثة زوجة المجني عليه، وقام أحدهم بتهشيم رأسه والثاني بشد أزره قاصدين إزهاق روحه بسبب خلافات زوجية.

وحددت جلسة 27 يونيو المقبل موعدا للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهم الأول "ف. ع.ش" والمتهمة الثالثة "س. ي. ث" والقبض على المتهم الهارب "ف.خ ع

https://www.dostor.org/4055191