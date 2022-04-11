التحقيق مع المتهمين بسرقة موظفة بالشئون القانونية في الساحل

تباشر نيابة الساحل اليوم، التحقيق مع المتهمين بسرقة موظفة بالشئون القانونية، أثناء سيرها بشارع شيبان بمنطقة الساحل بالقاهرة.

وتمكن الرائد طارق مدحت معاون مباحث قسم الساحل بالقبض على المتهمين بسرقة موظفة بالشئون القانونية أثناء سيرها بأحد الشوارع، تنفيذا لقرار النيابة العامة في المحضر رقم ٤٩٣٤ لسنة ٢٠٢٢ جنح الساحل وبحوزتهم ٤١ تذكرة هيروين بزنة ٤٩ جرام وفرد خرطوش وطلقات.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة الساحل من «سارة. س» موظفة بالشئون القانونية لمنطقة الساحل الطبية، تفيد بأن حال سيرها بشارع شيبان، قام شخصان يستقلان دراجة بخارية بسرقتها ولذا بالفرار وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة تبين صحة البلاغ وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق وجار تحديد هوية المتهمين وضبطهم.