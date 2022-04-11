الإثنين 11 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

لخلافات زوجية.. إحالة أوراق 3 إلى المفتي قتلوا مزارعا في المنيا

اعدام
اعدام

قررت محكمة جنايات المنيا ، إحالة أوراق 3 متهمين بمركز سمالوط المنيا إلى فضيلة المفتى لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم شنقا، لاتهامهم بقتل عامل زراعي عقب استدراجه بإحدى الزراعات، عبر هاتف المتهمة الثالثة زوجة المجني عليه، وقام أحدهم بتهشيم رأسه والثاني بشد أزره قاصدين إزهاق روحه بسبب خلافات زوجية.

وحددت  جلسة 27 يونيو المقبل موعدا للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهم الأول "ف. ع.ش" والمتهمة الثالثة "س. ي. ث" والقبض علي المتهم الهارب "ف.خ ع".

صدر القرار برئاسة المستشار محمد حسام حمزة، وعضوية المستشارين شريف توفيق، وأسامة فراج، وبحضور أحمد عادل وكيل النيابة، وأمانة سر مجد سمير، وعلي حسن

كان المستشار طارق جلال صوفي المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا قد أحال المتهمين في القضية رقم 3391 لسنة 2021 جنايات سمالوط غرب والمقيدة برقم 550 لسنة 2021 كلي شمال المنيا، والمتهم فيها "ف. ع.ش"، 44 سنة حاصل علي ثانوية عامة، و"ف. خ. ع" 50 سنة، و "س. ي.ث"، 25 سنة ربة منزل وزوجة المجني عليه. 

وذلك لاتهامهم بقتل "ع. ك.ز " عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله، واستدرجاه من خلال زوجته عبر التليفون المحمول، مستقلين سيارة قيادة الثاني، إلى مكان الواقعة حتى قتله الأول بحجر، وشد الثاني من أزره، والثالثة زوجته باستدراجه لمكان الجريمة عبر تليفونها المحمول. 

محكمة جنايات سمالوط إعدامهم عامل زراعي زوجة المجني عليه خلافات زوجية

رئيس التحرير

وائل لطفي

البديل الثالث الذى قضى على طيور الظلام

الأكثر قراءة

رابط تسجيل منصة التدريب والتطوير المهني الإلكترونية للمعلمين

جدول موعد صرف معاشات شهر مايو 2022 وفقا للبيان الرسمي

غرفة السياحة تحذر المواطنين من «برامج الترانزيت» لأداء العمرة: غير قانونية

ضبط 23 عاطلا لحيازتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية في حملة أمنية بالقليوبية

التحقيق مع المتهمين بسرقة موظفة بالشئون القانونية في الساحل

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

الإخوان والدولار.. يزنس البنوك الأسلامية (3)

جمال رشدي

لماذا تتكرر الأعمال الطائفية في الإسكندرية؟

محمد المعتصم

أول «بطة» بلدى منتخبة تهدد بحرق مصر

أحمد الصغير

(الاختيار3 ) ..ومن يكتب التاريخ!

حسين دعسة

البنك الدولي.. تحديات تؤدي إلى انهيار اقتصادي كوني

محمود خليل

رمضان الساكن فى الراديو والتليفزيون

جمال-أسعد

المتهم الحقيقى فى قتل القمص

محمد العسيري

زراعة الأمل فى صحراء أكتوبر

صور

صلاة التراويح بمسجد الحسين في احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

مطالب فلسطينية بتحقيق دولي في جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الرياضيين

فلسطينيون يحطمون أجزاء من «قبر يوسف».. ما التداعيات؟

سوريا تحتج لدى الأمم المتحدة: استمرار اعتداءات إسرائيل يستدعي تدخلا