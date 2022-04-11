النيابة تحفظ التحقيقات في وفاة المتهم الثاني بمذبحة المرج

أمرت نيابة المرج بحفظ التحقيقات في وفاة المتهم الثاني بمذبحة المرج، داخل قسم شرطة المرج، لعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.

وكان المستشار أحمد عبد القادر، رئيس نيابة المرج، قد أمر بالتصريح بدفن جثة المتهم الثاني في مذبحة المرج، وكلفت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

- فريق من النيابة لمناظرة الجثة

وانتقل فريق من النيابة لقسم شرطة المرج، لمناظرة الجثة، ومناقشة شهود العيان، والذين كشفوا أن الوفاة طبيعة وذلك عقب علمه بقرار محكمة جنايات القاهرة بإحالته للمفتي بتهمة قتل 3 أطفال.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، أصدرت قرارا بإحالة أوراق المتهمين بقتل 3 أطفال في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"مذبحة المرج" إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما لما نسب إليهم من تهم.

وفجرت تحقيقات نيابة شرق القاهرة الكلية مفاجأة بعدما اعترف المتهمون بمكان التخلص من جثة الطفل الأخير عقب قتله بمنطقة الخصوص، خاصة أن التحقيقات الأولية في القضية تضمنت اعترافات فقط دون جثث للمجني عليهم لارتكاب الجرائم منذ سنوات.

وأشارت التحقيقات إلى أنه في سبيل إنهاء النيابة للتحقيقات والتصرف في القضية تمت مناقشة المتهمين مرة أخرى، ليعترف الأب بأنه تخلص من طفله الأخير فور ولادته بمنطقة الخصوص، فخاطبت النيابة العامة الجهات الأمنية والقضائية المختصة للتأكد من صحة اعترافه وجاء الرد على المخاطبات ليكشف عن العثور على جثة رضيع حديث الولادة في المكان الذي أشار إليه المتهم وتم حينها نقلها لمشرحة زينهم لتشريحها وأخذ عينة DNA، في سبيل الكشف عن هويته إلا أنه بعد عدة أشهر تم حفظ القضية لعدم التوصل إلى هوية الطفل القتيل أو أسرته.

وأوضحت التحقيقات أن النيابة أمرت بعرض الأب والأم المتهمين على الطب الشرعي لأخذ عينة "DNA" منهما ومضاهاتها بالعينة التي أخذت لجثة الرضيع المجهولة لتظهر النتيجة تطابق العينتين وإثبات أن جثة الطفل هو نجل المتهمين اللذين قاما بالتخلص منه.

فيما قامت النيابة باتخاذ الإجراءات اللازمة بمخاطبة النائب العام لإعادة فتح التحقيقات واستخراج قضية العثور على جثة الطفل من الحفظ وضمها لملف التحقيقات في جريمة القتل كدليل مادي بوجود جثة من بين الثلاثة قتلى، خاصة أن الطفلتين المجني عليهما قتلتهما الأم منذ ما يزيد على عامين وألقاهما الأب برشاح المرج ما أدى إلى تحللهما وعدم العثور على آثار للجثث.