الإثنين 11 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تتسلم التحريات فى اتهام دعاء سهيل بالترويج لأدوية مجهولة المصدر

دعاء سهيل
دعاء سهيل

تسلمت نيابة الشئون المالية والتجارية تحريات الأمن التكميلية في اتهام «دعاء سهيل»، خبيرة التغذية، بالترويج لأدوية مجهولة المصدر غير مسجلة بوزارة الصحة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما وردت تحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بوزارة الداخلية، تفيد بممارسة خبيرة التغذية دعاء سهيل نشاطا طبيا، والترويج لأدوية مجهولة المصدر غير مسجلة بوزارة الصحة.

كما أنها روّجت لتلك الأدوية عبر شاشات القنوات الفضائية، وادعت أن تلك الأدوية تقضي على السمنة وتساعد على التخسيس، وتبين من التحريات والبلاغات أن الأدوية التي روّجت لها مجهولة وغير مصرح بتداولها من الجهات المختصة.

كما تبيّن من التحريات، أيضًا، أنها ادعت أنها خبيرة في مجال سمنة والتخسيس، إذ ظهرت في العديد من البرامج الفضائية التى أعلنت خلالها عن منتجات مجهولة المصدر، وأكدت أنها تقي من أضرار السمنة، وتساعد على التخسيس بشكل سريع، مما قد يشكل خطورة على صحة المواطنين، وادعت دعاء أنها حاصلة على دكتوراه التغذية العلاجية من الخارج من إحدى الجامعات.

نيابة الشون المالية والتجارية التحريات دعاء سهيل خبيرة التغذية وزارة الصحة

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