الثلاثاء 22 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

نشرة الحوادث المسائية.. كيف تصدت النيابة العامة للمتاجرين للنقد الأجنبى خارج السوق المصرفية؟

النقد الاجنبي
النقد الاجنبي

شهدت الساعات الماضية،عددا من الحوادث والمحاكمات، والتي حازت على اهتمام الكثير من القراء.

وتقدم «الدستور» نشرة الحوادث ودفتر أحوال الجريمة، في أبرز الوقائع التي خضعت لتحقيقات النيابة العامة وضبطتها أجهزة الأمن بوزارة الداخلية.

النائب العام يكلف النيابات بالتصدى لجرائم التعامل فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفية

وجَّه المستشار حماده الصاوي، النائب العام، كافَّةَ النيابات على مستوى الجمهورية بالتصدي لجرائم التعامل في النقد الأجنبي خارجَ نطاق السوق المصرفيِّة بصرامة وحزم، وملاحقة مرتكبيها بما خولَّه القانون للنيابة العامة من إجراءات.

https://www.dostor.org/3750096

 

النائب العام يأمر بحبس 3 متهمين بوقائع تعامل فى النقد الأجنبى 

أمر النائب العام المستشار حماده الصاوي، اليوم الإثنين، بحبس 3 متهمين حبساً احتياطياً؛ لارتكابهم جريمةَ التعامل في النقد الأجنبي خارجَ نطاق السوق المصرفيِّة في ثلاث قضايا مختلفة.

https://www.dostor.org/3750090

 

«بسبب مطب».. مصرع شخص سقط من أعلى سيارة نقل بـ15 مايو

تجري النيابة العامة بـ 15 مايو فى حلوان تحقيق في مصرع شخص، جراء سقوطه من أعلى سيارة نقل أثناء سيرها داخل أحد المحاجر، بمدينة 15 مايو بالقاهرة.

https://www.dostor.org/3750038

 

لـ 24 مارس.. تأجيل محاكمة عصابة ابتزاز السيدات إلكترونيًا بالمحلة الكبرى

قررت محكمة جنايات المحلة الكبرى الدائرة الثالثة، تأجيل محاكمة تشكيل عصابي تخصص في الابتزاز الإلكتروني لعدد من الأشخاص، بينهم سيدات، لجلسة الخميس القادم  24 مارس لحين الانتهاء من فحص الأحراز المقدمة من دفاع المجني عليهم والمتضمنة مكالمات مسجله للمتهمين و محادثات ومكالمات فيديو.

https://www.dostor.org/3750089

 

بالأسماء.. 6 مصابين في حادث تصادم بقنا 

أصيب 6 أشخاص، اليوم الإثنين، في حادث تصادم تروسيكل بـ"توكتوك"، في كوبري "كوم سخين" بمركز قوص، بـ محافظة قنا.

https://www.dostor.org/3750082

 

إحالة أوراق 4 متهمين بسرقة وقتل ربة منزل وطفلها فى قنا للمفتي

قضت محكمة جنايات قنا، اليوم الاثنين، بمعاقبة المتهمين بقتل ربة منزل وطفلتها بعد سرقتها، ودفنهما فى حوش بقرية الزوايدة جنوب قنا، بإحالة أوراقهم إلى فضيلة المفتى لأخذ الرأى الشرعى فى الإعدام.

https://www.dostor.org/3750023

 

حبس المتهم بدهس المارّة في شارع العشرين بفيصل 

قررت جهات التحقيق بالجيزة، حبس المتهم بـ دهس المارة في شارع العشرين بفيصل بمحافظة الجيزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك لاتهامه بإصابة عدد من المارة.

https://www.dostor.org/3749967

 

بلاغ للنائب العام يتهم يوتيوبر شهيرا بالاتجار فى البيتكوين

تقدم المحامي أشرف فرحات، ببلاغ إلى النائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد اليوتيوبر “حمدي ووفاء” يتهمهما بالاتجار في عملة “البيتكوين”، والتداول غير المشروع للنقد، وممارسة عمليات ابتزاز إلكتروني.

https://www.dostor.org/3749980

 

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

حرب ضد فقراء العالم

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