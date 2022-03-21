الإثنين 21 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس المتهم بدهس المارّة في شارع العشرين بفيصل

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق بالجيزة، حبس المتهم بـ دهس المارة في شارع العشرين بفيصل بمحافظة الجيزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك لاتهامه بإصابة عدد من المارة.

وأمرت جهات التحقيق بالجيزة، بعرض المتهم على مصلحة الطب الشرعي لبيان وكشف تعاطيه المواد المخدرة والكحولية من عدمه، كما أمرت بالتحفظ على السيارة محل الواقعة.

وكان تعرّض عدد من الأهالي بمنطقة العشرين، بفيصل التابعة لمحافظة الجيزة للـدهس، من قبل شخص كان يقود سيارة ملاكي؛ ما أسفر عن إصابة أكثر من 10 أشخاص، وفر هاربا.

واعترف المتهم في واقعة الدهس أمام جهات التحقيق، أنه لم يقصد دهس المارة، موضحا أنه كان يسير بشكل طبيعي، لكن أثناء قيادته أصيب بأزمة عصبية، الأمر الذي أدى إلى اختلال عجلة القيادة، وفقدانه السيطرة على السيارة، وانحرافها منه على الطريق، ما تسبب في دهس عدد من المواطنين المارة.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تظهر خلاله إحدى السيارات تسير بسرعة زائدة، وتصطدم بعدد من المواطنين بمنطقة شارع العشرين بالجيزة.

وتبين عدم تلقي الأجهزة الأمنية أي بلاغات، بشأن الواقعة المشار إليها، وعدم ورود ثمة إخطارات من المستشفيات نطاق الواقعة، عن مصابين نتيجة الحادث، وبالفحص أمكن الاستدلال على 3 مصابين جراء الحادث، وجار الاستعلام عن حالتهم الصحية وسؤالهم.

وأسفرت جهود أجهزة البحث، عن تحديد السيارة المشار إليها ملك أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القاهرة، مرتكب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وعرض المذكور على النيابة العامة.

وعلى الفور، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم الدفع بـ 3 سيارات إسعاف، وتفريغ الكاميرات المحيطة بالمكان، لتحديد خط سير هروب المتهم، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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