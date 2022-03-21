النائب العام يكلف النيابات بالتصدى لجرائم التعامل فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفية

وجَّه المستشار حماده الصاوي، النائب العام، كافَّةَ النيابات على مستوى الجمهورية بالتصدي لجرائم التعامل في النقد الأجنبي خارجَ نطاق السوق المصرفيِّة بصرامة وحزم، وملاحقة مرتكبيها بما خولَّه القانون للنيابة العامة من إجراءات.

وأمَرَ المكتبَ الفنيَّ للنائب العام ونيابةَ الشئون المالية والتجارية بمتابعةِ مُجريات التحقيق في تلك القضايا على مستوى الجمهورية، وإعداد دليلٍ إرشادي بخطواتِ وإجراءاتِ التحقيق المتبَعة فيها؛ لتعميمها على أعضاء النيابة العامة بوسيلة رقْميّة؛ لرفع كفاءة التحقيقات المجراة في هذه الجرائم.