الإثنين 21 مارس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة أوراق 4 متهمين بسرقة وقتل ربة منزل وطفلها فى قنا للمفتي

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات قنا، اليوم الاثنين، بمعاقبة المتهمين بقتل ربة منزل وطفلتها بعد سرقتها، ودفنهما فى حوش بقرية الزوايدة جنوب قنا، بإحالة أوراقهم إلى فضيلة المفتى لأخذ الرأى الشرعى فى الإعدام.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2019 عندما تغيبت ربة منزل وطفل جارها وبعد تكثيف الإجراءات عثر على جثة سناء.ج، ربة منزل وطفل جارها يدعى عمر.ج، 10 سنوات، داخل حوش وفى حالة تحلل نتيجة الدفن وصب خرسانة عليهما، وتبين أن المتهمين فى الواقعة استدرجوا السيدة بحجة المساعدة فى الحوش ، وسرقوا المصوغات الذهبية وخنقوها، وأثناء الهروب تفاجأوا بتواجد الطفل فتخلصوا منه.

وكشفت التحريات أن المتهمين فى الواقعة أحمد.ع، والطواب.ع، وأحمد.ح، وحمادة.ح، وتم ضبط المتهم الأول والثانى وأدلى المتهم الأول أنه خطط لمدة 3 أيام قبل الجريمة وكان يعتزم السفر إلى الخارج وانتظر المجنى عليها أمام الحوش وطلب مساعدتها فى رفع برميل وقام بخنقها، وفى ذلك التوقيت دخل الطفل ليسأل عنها وكتم صوته وخنقه.

تمت إحالة القضية إلى محكمة جنايات قنا والتى أحالت أوراق المتهمين فى الواقعة لمفتى الجمهورية.

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