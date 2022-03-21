بالأسماء.. 6 مصابين في حادث تصادم بقنا

أصيب 6 أشخاص، اليوم الإثنين، في حادث تصادم تروسيكل بـ"توكتوك"، في كوبري "كوم سخين" بمركز قوص، بـ محافظة قنا.

وتلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا إخطارا من غرفة العمليات بإصابة: عمر غنيم حراجي 18 عاما، باشتباه كسر بالساق اليسرى والساعد الأيسر، وأشقائه نورهان غنيم حراجي 13 عاما بسحجات وكدمات، ودعاء غنيم جراحي 11 عاما، بسحجات وكدمات، ومحمد غنيم حراجي 7 أعوام، بجرح بفروة الرأس، وأمل عبدالوهاب أحمد، 40 عاما، باشتباه كسر بالفخذ الأيسر، وأحمد عبد الحارث خليل 36 عاما، باشتباه كسر بالساق اليسرى، إثر تصادم تروسيكل بتوك توك، بكوبري كوم سخين.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى قوص المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.