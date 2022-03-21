الإثنين 21 مارس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«بسبب مطب».. مصرع شخص سقط من أعلى سيارة نقل بـ15 مايو

جثة
جثة

تجري النيابة العامة بـ 15 مايو فى حلوان تحقيق في مصرع شخص، جراء سقوطه من أعلى سيارة نقل أثناء سيرها داخل أحد المحاجر، بمدينة 15 مايو بالقاهرة.

تبين من المعاينة الأولية أن الضحية مصاب بكسور في الرأس والجمجمة ونزيف داخلي إثر سقوطه من أعلى صندوق سيارة على رأسه مما أسفر عن وفاته، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

 وكانت تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، إشارة من مستشفى الإنتاج الحربي بوصول جثة أحد الأشخاص، على إثر تعرضه لإصابة بكسور في الرأس والجمجمة ونزيف داخلي، بعد سقوطه من علو علي رأسه، أودت بحياته.

وعلى الفور انتقل فريق بحث جنائي من مباحث قسم شرطة 15 مايو، لموقع البلاغ، وبإجراء التحريات والمعاينة الأولية، تبين أن الضحية يدعى جمال محمد على، ويبلغ من العمر 33 سنة، ويعمل في محجر بمدينة 15 مايو.

وتحفظ رجال المباحث على سائق السيارة، بعد ضبط سائقها المتسبب في الحادث، وبمواجهته إعترف باصطدامه في مطب أثناء القيادة مما اسفر عن سقوط المجنى عليه من أعلى السيارة ووفاته في الحال، وحُرر محضر رقم 1291 لسنة 2022 وتولت الجهات المختصة التحقيقات في القضية.

مصرع شاب سيارة نقل أحدي المحاجر مدينة 15 مايو القاهرة

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وائل لطفي

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