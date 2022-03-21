لـ 24 مارس.. تأجيل محاكمة عصابة ابتزاز السيدات إلكترونيًا بالمحلة الكبرى

قررت محكمة جنايات المحلة الكبرى الدائرة الثالثة، تأجيل محاكمة تشكيل عصابي تخصص في الابتزاز الإلكتروني لعدد من الأشخاص، بينهم سيدات، لجلسة الخميس القادم 24 مارس لحين الانتهاء من فحص الأحراز المقدمة من دفاع المجني عليهم والمتضمنة مكالمات مسجله للمتهمين و محادثات ومكالمات فيديو.

وقدم دفاع المجني عليهم حافظات مستندات بشأن الاستعلام من شركات المحمول عن أرقام الهواتف المحمولة، وأيضا صورة من حكم قضائي صادر بحبس المتهمة الأولى في قضية ابتزاز أخرى سبق وأن أقامها احد المجنى عليهم ضدها.

ورفعت المحكمة القضية للمداولة وتفريغ الأحراز على جهاز الكمبيوتر، وأصدرت المحكمة قرارها المتقدم.