الإثنين 21 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

لـ 24 مارس.. تأجيل محاكمة عصابة ابتزاز السيدات إلكترونيًا بالمحلة الكبرى

ارشيفية
ارشيفية

قررت محكمة جنايات المحلة الكبرى الدائرة الثالثة، تأجيل محاكمة تشكيل عصابي تخصص في الابتزاز الإلكتروني لعدد من الأشخاص، بينهم سيدات، لجلسة الخميس القادم  24 مارس لحين الانتهاء من فحص الأحراز المقدمة من دفاع المجني عليهم والمتضمنة مكالمات مسجله للمتهمين و محادثات ومكالمات فيديو.

وقدم دفاع المجني عليهم حافظات مستندات بشأن الاستعلام من شركات المحمول عن أرقام الهواتف المحمولة، وأيضا صورة من حكم قضائي صادر  بحبس المتهمة الأولى في قضية ابتزاز أخرى سبق وأن أقامها احد المجنى عليهم ضدها.

ورفعت المحكمة القضية للمداولة وتفريغ  الأحراز على جهاز الكمبيوتر، وأصدرت المحكمة قرارها المتقدم.

محكمة جنايات المحلة الكبري تأجيل محاكمة تشكيل عصابي الابتزاز الالكتروني سيدات

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