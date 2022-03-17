نشرة الحوادث المسائية.. تفاصيل قتل عامل وتقطيع جسده وحبس رئيس حى الموسكى

شهدت الساعات الماضية العديد من الحوادث والمحاكمات، اليوم الخميس، وحازت على اهتمام الكثير من القراء.

وتقدم «الدستور» نشرة الحوادث ودفتر أحوال الجريمة، في أبرز الوقائع التي خضعت لتحقيقات النيابة العامة وضبطتها أجهزة الأمن بوزارة الداخلية.

«قطع جسده لـ 8 أجزاء».. ضبط المتهم بقتل عامل في حلوان

كشف رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، ملابسات العثور على أشلاء آدمية ملقاة بمنطقتي الطريق الدائري الأوسطي وعين حلوان، وتبين أن الضحية عامل بورشة، قتله صديقه بسبب خلافات بينهما وقطّع جسده 8 أجزاء ودفن الرأس وصب عليها مادة أسمنتية لتضليل رجال الأمن، وتم القبض عليه.

https://www.dostor.org/3746249

حبس رئيس حى الموسكى 4 أيام بتهمة التعدى بالضرب على ضابط

أمرت نيابة مدينة نصر، بحبس رئيس حى الموسكى 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة التعدى بالضرب على ضابط بسبب خلافات الجيرة.

https://www.dostor.org/374618

حبس عامل سرق مجوهرات وأموالًا من داخل محل بالدرب الأحمر

قررت النيابة العامة بالدرب الأحمر، حبس لص ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لسرقته مشغولات ذهبية ومبالغ مالية من داخل محل تجارى بالدرب الأحمر بأسلوب "المغافلة" وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل عن ذلك.

https://www.dostor.org/3746230

ضبط محاولة تهريب عدد من الأسلحة البيضاء بمطار القاهرة

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بالصالة الموسمية بمطار القاهرة برئاسة مصطفى الجندى مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب عدد من الأسلحة البيضاء بالمخالفة.

https://www.dostor.org/3746231

«أمن الجيزة» يضبط عاطل حاول ترويج مخدر الحشيش فى بولاق الدكرور

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من إحباط محاولة عاطل ترويج كمية من مخدر الحشيش في بولاق الدكرور، وضبط بحوزته كمية من مخدر الحشيش معدة للبيع، بالإضافة إلى مبلغ مالي وهاتف محمول يستخدمه في التواصل مع عملائه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

https://www.dostor.org/3746182

مصرع 5 أشخاص إثر اشتعال سيارة ملاكي على الصحراوى الشرقى

لقى 5 أشخاص مصرعهم إثر انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوى الشرقى، مما أدى إلى اشتعالها وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة والتصريح بدفن الجثث عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.

https://www.dostor.org/3746192

تجديد حبس «بودى جارد» أشعل النار فى سيارة مواطن بالسلام

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام، الخميس، حبس حارس خاص (بودي جارد) لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بإشعال النار في سيارة مواطن رفض دفع مبالغ مالية له بمنطقة السلام.

https://www.dostor.org/3746169