الخميس 17 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«قطع جسده لـ 8 أجزاء».. ضبط المتهم بقتل عامل فى حلوان

المتهم
المتهم

كشف رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، ملابسات العثور على أشلاء آدمية ملقاة بمنطقتي الطريق الدائري الأوسطي وعين حلوان، وتبين أن الضحية عامل بورشة، قتله صديقه بسبب خلافات بينهما وقطّع جسده 8 أجزاء ودفن الرأس وصب عليها مادة أسمنتية لتضليل رجال الأمن، وتم القبض عليه.

وكانت الأجهزة الأمنية عثرت على مؤخرة شخص ملقاة في القمامة بمنطقة عين حلوان وتزامن ذلك العثور على أجزاء أخرى ملقاة بالطريق الأوسطي، وانتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ وبعمل التحريات أمكن تحديد هوية الضحية وتبين أنه يدعي "أ.غ.ا" 45 سنة، عامل بورشة، ومقيم بمدينة 15 مايو، وله محل إقامة آخر بمدينة حلوان.

وبتكثيف التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة موقع الحادث أمكن تحديد هوية المتهم وتبين أنه صديق الضحية ويدعي "ه.ع.م"، 38 سنة، كهربائي سيارات ومقيم بين العزبتين، دائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن القبض علي المتهم وبمواجهته أمام اللواء محمد عاكف مدير مباحث قطاع جنوب القاهرة، اعترف باستدراج الضحية لمنزله وفور دخوله الشقة خنقه بحزام وسدد له عدة طعنات بسكين، وقام بتقطيع جسده لـ 8 أجزاء ودفن الرأس وصب فوقها أسمنت واستغل معرفته بوقوع جريمة مشابهة في ذات التوقيت وعثور رجال المباحث في وقت سابق على أجزاء آدمية خاصة بجريمة أخرى بمركز طوخ، حيث قام المتهمون خلالها بالقاء أجزاء جثة في مدينة حلوان، فقام المتهم بتقطيع جثة صديقه وإلقاء الأجزاء بالقرب من ذات موقع الجريمة الأخرى لتضليل رجال الأمن ليظنوا أنها لذات الجثة الأولى.

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وائل لطفي

البابا المصرى

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