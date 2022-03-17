الخميس 17 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«أمن الجيزة» يضبط عاطل حاول ترويج مخدر الحشيش فى بولاق الدكرور

الحشيش
الحشيش

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من إحباط محاولة عاطل ترويج كمية من مخدر الحشيش في بولاق الدكرور، وضبط بحوزته كمية من مخدر الحشيش معدة للبيع، بالإضافة إلى مبلغ مالي وهاتف محمول يستخدمه في التواصل مع عملائه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

كانت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، أكدت حيازة عاطل لكمية من المواد المخدرة، تمهيدا لترويجها بين عملائه.

وبتقنين الإجراءات نجحت قوة من ضباط مباحث القسم في القبض على المتهم من خلال أحد الأكمنة المعدة له، وضبط بحوزته عدد من قطع الحشيش المخدر معدة للبيع، وهاتف محمول يستخدمه في التواصل مع عملائه، بالإضافة إلى مبلغ مالي من حصيلة الاتجار.

وبمواجهة المتهم كشف عن مصدر حصوله على المضبوطات، واعترف بحيازتها بقصد الاتجار.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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