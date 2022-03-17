حبس عامل سرق مجوهرات وأموالًا من داخل محل بالدرب الأحمر

قررت النيابة العامة بالدرب الأحمر، حبس لص ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لسرقته مشغولات ذهبية ومبالغ مالية من داخل محل تجارى بالدرب الأحمر بأسلوب "المغافلة" وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل عن ذلك.

البداية عندما تبلغ لوحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة من صاحب أحد محلات بيع المشغولات الذهبية بمنطقة الصاغة بدائرة القسم بقيام شخص بعرض مشغولات ذهبية للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية.

بالانتقال والفحص تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه وتبين أنه عامل - "مقيم بدائرة مركز شرطة ببا بمحافظة بنى سويف" وبحوزته كمية من المشغولات الذهبية "مجهولين المصدر" - مبلغ مالى.

بمناقشته عن مصدر المضبوطات اعترف بسرقة المشغولات الذهبية والمبلغ المالى من داخل محل كائن بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر بالقاهرة مملوك لأحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم بأسلوب "المغافلة" إبان عمله بالمحل، وأضاف بإنفاقه جزءا من المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباته الشخصية.

وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة تم اتخاذ الإجراءات القانونية.