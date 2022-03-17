ضبط محاولة تهريب عدد من الأسلحة البيضاء بمطار القاهرة

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بالصالة الموسمية بمطار القاهرة برئاسة مصطفى الجندى مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب عدد من الأسلحة البيضاء بالمخالفة.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من جدة على رحلة طائرة خطوط مصر للطيران رقم 2672 اشتبه هشام محمد حافظ مأمور اللجنة الجمركية في راكب مصرى يحمل سبع حقائب .

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أسامة عبدالعزيز رئيس قسم الفحص فلاحظ وجود أجسام معتمة على هيئة سيوف .

وبالعرض على حسن حمدي مدير الحركة قام بتكليف معتز محمود رئيس القسم بتفتيش حقائب الراكب، فتبين وجود 2 سيف ذوى نصل حاد داخل حقائبه .

قرر مصطفى الجندى مدير الجمرك اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار الجهات الأمنية المختصة.