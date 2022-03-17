تجديد حبس «بودى جارد» أشعل النار فى سيارة مواطن بالسلام

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام، الخميس، حبس حارس خاص (بودي جارد) لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بإشعال النار في سيارة مواطن رفض دفع مبالغ مالية له بمنطقة السلام.

كان قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة، قد تلقى بلاغًا بنشوب حريق بإحدى السيارات بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين نشوب حريق بسيارة ملك سائق، مقيم محل البلاغ، حال وقوفها أسفل العقار ملكه.

بسؤال مالك السيارة أيد ما جاء بالفحص، واتهم حارسًا خصوصيًا بمحل البلاغ، له معلومات جنائية مقيم بذات العنوان، بإضرام النيران بالسيارة ملكه، وعلل ذلك لعدم منح الأخير مبالغ مالية مقابل حراسة المنزل والسيارة الخاصة به.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن المشكو فى حقه وراء ارتكابها، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته فرد خرطوش- طلقة من ذات العيار- جركن يحوى مادة البنزين والمستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته بالتحريات وما جاء بأقوال المجنى عليه أيدها.

وأقر بأنه نظراً لعدم قيام المجنى عليه بتسليمه مبالغ مالية نظير قيامه بحراسة مسكنه والسيارة ملكه فخطّط للانتقام منه على النحو المشار إليه، كما أضاف بحيازته السلاح الناري بقصد الدفاع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.