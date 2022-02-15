مناظرة جثة ربة منزل قتلها زوجها بالنزهة: «طعنات بالرقبة»

كشفت مناظرة نيابة النزهة الجزئية، اليوم الثلاثاء، لجثة ربة منزل، لقيت مصرعها على يد زوجها، عن أنها في العقد الرابع من العمر وترتدي ملابسها كاملة.

وتبين أنها توفيت نتيجة إصابتها بطعنات في الصدر الرقبة والبطن والراس، تبين وجود بعثرة في مختلف أنحاء الشقة وآثار دماء متناثرة بجوارها.



وكان قاضي المعارضات بمحكمة جنح النزهة جدد حبس صاحب محل قتل زوجته طعنا بالسكين داخل شقتهما، 15 يوما على ذمة التحقيقات.



تلقى قسم شرطة النزهة، بلاغا من بالعثور على جثة سيدة داخل شقتها في النزهة، وبالانتقال والفحص عثر على جثة ربة منزل مصابة بطعنات.

وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج الضحية، حيث قام بالتعدى عليها بسلاح أبيض، بسبب خلافات بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.