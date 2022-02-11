الجمعة 11 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2022 جميع الموظفين

صرف مرتبات
صرف مرتبات

مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2022 جميع الموظفين من الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل خلال الساعات القليلة الماضية حتى تصدرت القائمة البحثية.

ويستعرض الدستور من خلال هذا التقرير جدول الصرف المعتمد من وزارة المالية والذي يصدر بشكل ربع سنوي و النظام الجديد لصرف المرتبات والبنوك المشاركة فيه.

مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2022 في مصر

حددت وزارة المالية الجدول الزمني المتحكم في قبض موظفي الدولة رواتبهم عن شهر فبراير الجاري الفترة من (23-28) فبراير لصرف راتب أكثر من 4.5 مليون موظف وعامل بالقطاع الإداري للدولة في متخلف محافظات الجمهورية.

وتم توزيع موظفي كل وزارة وهيئة ومؤسسة على الأيام المخصصة للصرف بما يفيد عدم التزاحم أثناء صرف المرتبات من ماكينات الصرف الآلي للبنوك ATM تفادي لانتشار خطر عدوى كورونا بين الموظفين خاصة كبار السن وتم مراعاة يومي 27 و 28 فبراير لصرف رواتب المتخلفين عن مواعيدهم.

النظام الجديد لصرف رواتب موظفي الدولة 

قررت وزارة المالية تحويل كافة بطاقات الصرف الآلي للبنوك ATM الخاصة بموظفي الدولة إلى بطاقات الدفع الوطنية المطورة ميزة الجديد المؤمنة الذي يعد أحدث بطاقة تكنولوجيا عالميو تمنح بموجبها الراتب مقدما لموظفين الحكومة مجانا لندة 6 أشعر من بدء التشغيل بما يعادل 30 % من  قيمة الراتب بحيث تقتصر استخدامها على عملية الشراء الإلكتروني فقط.

وأوضح الدكتور محمد المعيط أن بطاقات ميزة الجديدة تم تفعليها منذ عام 2020 وتم تجاوز التحديات قبل تعميمها رسميا في فبراير 22022 حيث تم تحويل كافة الموظفي الدولة على النظام الجديد على أن لا يتم وقف البطاقات الحالية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلا بعد تشغيل بطاقة الدفع ميزة.

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البنوك المعتمدة لنظام الصرف الجديد للمرتبات

مع مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2022 جميع الموظفين وتحويل بطاقات البنوك إلى مظام ميزة يتسائل جميع الموظفين عن البنوك المشاركة وهى بنك مصر، بنك القاهرة، المصرف المتحد، التعمير والإسان، العربي الإفريقي، الإمارات دبي الوطني، المؤسسة العربية المصرفية، البنك التجاري الدولي، والهيئة القومية للبريد.

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