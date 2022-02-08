مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2022.. وصرف معاشات مارس

تحظى مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2022 بنسب بحث عالية عبر جوجل من قبل أكثر من 6 ملايين موظف بالجهاز الإداري للدولة.

ويستعرض «الدستور» من خلال هذا التقرير مواعيد الصرف وموعد صرف معاشات شهر مارس المقبل وفقا لهيئة التأمينات الاجتماعية.

مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2022

حدد الكتاب الدوري المنظم لصرف رواتب موظفي الدولة وتصدره وزارة المالية بشكل ربع سنوي عن العام المالي الحالي 2021_2022 مواعيد صرف الرواتب عن شهر فبراير الجاري حيث تم تحديد الفترة من 23_ 28 فبراير للصرف ويتم تحويل الرواتب عبر حسابات البنوك التي تتعامل معها المؤسسات الحكومية.

ويأتي عملية تنظيم الصرف من الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لتفادي انتشار عدوى كورونا المستجد كوفيد 19 بين الموظفين والعاملين بالدولة.



مواعيد صرف رواتب موظفي الدولة عن شهر مارس



تصرف رواتب أكثر من 6 ملايين موظف بالجهاز الإداري للدولة من البنوك خلال شهر مارس خلال الفترة من 26_31 مارس 2022 وفقا للمواعيد التي حددها الدكتور محمد المعيط وزير المالية في الكتاب الدوري.

تتم عملية صرف رواتب موظفي أكثر من 33 وزارة وهيئة حكومية في يوم 26 مارس على أن يصرف رواتب أكثر من 23 وزارة وهيئة حكومية يوم 27 مارس ويصرف رواتب موظفي 17 وزارة وهيئة حكومية يوم 28 مارس وتم تخصيص 3 أيام لصرف رواتب المتخلفين عن الصرف في مواعيدهم المحددة.

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رواتب موظفي الدولة عن شهر فبراير

موعد صرف معاشات مارس المقبل

تصرف معاشات مارس في الأسبوع الأول من الشهر وفقا لقواعد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وذلك عقب أيام من انتهاء مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2022 وذلك لتفادي الزحام عبر ماكينات الصرف الآلي للبنوك ATm في ظل كورونا المستجد كوفيد 19 ومتحوراته التي تعد أكثر انتشاراً بين المواطنين خاصة كبار السن من المسنين في مختلف دول العالم.

وتحرص الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية على سلامة كبار السن من أصحاب المعاشات حيث توفر لهم منافذ متعددة للصرف وفقا للإجراءات الاحترازية التي نصحت بها منظمة الصحة العالمية لتفادي خطر العدوى.