بدء صرف مرتبات العاملين فى 20 وزارة ومديرية خدمات غدًا

يبدأ، غدًا الإثنين، صرف مرتبات العاملين ومستحقاتهم الأخرى بكل الجهات الحكومية لشهر يناير 2022 ولمدة ثلاثة أيام على عدة دفعات، في إطار خطة الدولة للحد من التزاحم أمام ماكينات الصراف الآلى واتساقًا مع الجهود التى تبذلها الدولة لمحاربة فيروس كورونا، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الممكنة.

وتباشر المجموعة الأولى الصرف يوم، غد الإثنين، على مستوى 20 وزارة هى الصحة، التضامن الاجتماعى، التموين، النقل، الاتصالات، القوى العاملة، الإنتاج الحربى، الهجرة وشئون المصريين بالخارج، قطاع الأعمال العام، شئون مجلس النواب، الداخلية، الأوقاف، الثقافة، الآثار، الإسكان، التجارة والصناعة، الطيران المدنى، البيئة، السياحة، البترول.

كما تشمل المجموعة الأولى مديريات الخدمات بالمحافظات للشئون الصحية، التضامن الاجتماعى، التموين والتجارة الداخلية، الطرق والنقل، القوى العاملة، الإسكان والمرافق، بالإضافة إلى هيئات جهات مستقلة وهى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، المجلس القومى لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطنى، الأمانة العامة لمجلس الأمن القومى، الجهاز المركزى للمحاسبات ومجلس النواب.

فيما تباشر المجموعة الثانية الصرف يوم الثلاثاء المقبل وتشمل وزارات التعليم العالى، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار والتعاون الدولى، التربية والتعليم، الزراعة واستصلاح الأراضى، الموارد المائية والرى، الخارجية، الشباب والرياضة، والمالية.

كما تشمل المجموعة الثانية مديريات الخدمات بالمحافظات للتربية والتعليم، الزراعة، الطب البيطرى، الشباب والرياضة، ودواوين عموم المحافظات ومديريات التنظيم والإدارة والجامعات بمختلف المحافظات، بالإضافة إلى الهيئات المستقلة وهى: القضاء والنيابة العامة، هيئة قضايا الدولة، هيئة النيابة الإدارية، مجلس الدولة، الهيئة العامة للرقابة المالية، المحكمة الدستورية العليا، دار الإفتاء المصرية، اللجنة العليا للانتخابات، معهد الخدمات المالية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الأزهر الشريف، رئاسة مجلس الوزراء، رئاسة الجمهورية وباقي الجهات الأخرى.

ويتاح للعاملين بكل الوزارات ممن تخلفوا عن المواعيد المقررة سلفًا صرف مرتباتهم خلال أيام الأربعاء 26-1-2022 والأحد 30-1-2022 والإثنين 31-1-2022.