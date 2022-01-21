مواعيد صرف مرتبات شهر يناير للعاملين بوزارة الصحة‏.. تعرف على التفاصيل

مرتبات شهر يناير للعاملين بوزارة الصحة.. يبحث العاملون بالقطاعات المختلفة عبر محرك البحث "جوجل"، عن مواعيد صرف مرتبات شهر يناير 2022، فقد قررت وزارة المالية مؤخرا صرف مرتبات شهر يناير 2022 للعاملين فى الحكومة لنحو 66 وزارة ومصلحة وهيئة على مدار اليومين القادمين، حيث حددت 3 أيام أخري للصرف للهيئات التي لم تصرف خلال المواعيد المحددة.

‏مواعيد صرف مرتبات شهر يناير 2022 للعاملين بوزارة الصحة‏

تستعرض "الدستور" في هذه السطور جدول مواعيد صرف مرتبات شهر يناير ٢٠٢٢، للعاملين بقطاع وزارة الصحة .

وأوضحت وزارة المالية أن سيتم صرف مرتبات شهر يناير خلال يومي الإثنين والثلاثاء 24 يناير و25 يناير 2022،انه خلال الأسبوع المقبل، سيتم صرف المرتبات ل 33 وزارة وهيئة ومصلحة خلال كل يوم من اليومين القادمين ، علي أن يتم صرف مرتبات يناير لمن يصرف، حيث يستوجب خلال الفترة القادمة على مدار 3 أيام وهي الأربعاء والأحد والاثنين 26 و30 و31 من شهر يناير 2022.

33 جهة حكومية تصرف مرتبات شهر يناير يوم الإثنين 24 يناير، أبرزها وزارة الصحة .

فقد حددت وزارة المالية 33 وزارة ومصلحة وهيئة صرف مرتبات العاملين فى يوم الإثنين المقبل الموافق 24 يناير:

كما أوضحت أن الوزارات التى يمكنها صرف المرتبات يوم الإثنين: وزارة الأوقاف - هيئة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج - التضامن الاجتماعي- النقل - الصحة - وزارة البيئة - الاتصالات - هيئة القوى العاملة - هيئة الطيران المدني.

كما سيتم صرف المرتبات في الوزارات الآتية أيضًا: وزارة الثقافة - هيئة الداخلية – وزارة التموين - الإسكان - البترول - قطاع الأعمال العام - الإنتاج الحربي - الآثار - شؤون مجلس النواب – قطاعي التجارة والصناعة – قطاع السياحة.

‏مواعيد صرف مرتبات شهر يناير للعاملين بوزارة الصحة‏

جهات حكومية تصرف المرتبات يوم الثلاثاء 25 يناير 2022

قررت "وزارة المالية" صرف المرتبات يوم الثلاثاء المقبل في وزارات: التخطيط - التنمية المحلية - الكهرباء - التعليم العالي – العدل - الاستثمار والتعاون الدولي.

كما قررت الوزارة أيضًا صرف مرتبات شهر يناير 2022 لوزارات: التربية والتعليم للموظفين والمعلمين - قطاع المالية – هيئة الزراعة واستصلاح الأراضي - قطاع الموارد المائية والري - الخارجية - الشباب والرياضة.