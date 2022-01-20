بالجدول.. مواعيد صرف مرتبات شهر يناير 2022 بجميع الوزارات والهيئات الحكومية
يقدم «الدستور» جدول مواعيد صرف مرتبات شهر يناير 2022 لجميع الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية، حيث تستمر عمليات البحث فى محرك جوجل عن مواعيد صرف المرتبات لشهر يناير خاصٍة بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الحد الأدني للأجور لـ 2700 جنيه.
بدورها كشفت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات شهر يناير 2022، حيث يتم بدء صرف المرتبات يوم الإثنين الموافق 24 يناير 2022، لمدة خمس أيام حتى نهاية الشهر.
وطالبت وزارة المالية من الموظفين فى جميع المؤسسات الحكومية الالتزام باليوم المحدد لصرف المرتب لمنع التزاحم على ماكينات الصرف الآلي ATM وكذلك الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا ومنها ارتداء الكمامة وتطهير اليدين قبل وبعد استخدام ماكينة الصرف الآلي.
مواعيد صرف مرتبات شهر يناير 2022
ويبدأ يوم الأثنين 24 يناير صرف مرتبات 33، ثم يتم استكمال صرف مرتبات شهر يناير 2022، للموظفين بالقطاع العام، في يومي الثلاثاء والأربعاء 25 و26 يناير، للجهات التي لم تصرف مرتبها، ثم يتوقف صرف المرتبات يوم الخميس والجمعة والسبت 27 و 28 و 29 يناير إجازة رسمية احتفالا بثورة 25 يناير وعيد الشرطة والإجازة الأسبوعية الخاصة بيومي الجمعة والسبت، ثم يتم استكمال الصرف يوم الأحد والإثنين 30 و 31 يناير لجميع الوزارت والمؤسسات الحكومية فى جميع الجهات.
جدول صرف مرتبات شهر يناير 2022 يوم الإثنين 24 يناير
|الوزارات والجهات التابعة لها
|مدريات الخدمات بالمحافظات
|هيئات مستقلة / جهات
جدول صرف مرتبات شهر يناير 2022 يوم الثلاثاء والأربعاء 25، 26 يناير
|الوزارات والجهات التابعة لها
|مدريات الخدمات بالمحافظات
|هيئات مستقلة / جهات
صرف جميع المرتبات يوم الأحد والإثنين 30 و 31 يناير لجميع الوزارت والمؤسسات الحكومية فى جميع الجهات.
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تناولنا فى هذا التقرير، مواعيد صرف مرتبات شهر يناير للعاملين بالدولة لشهر يناير 2022 بالتفاصيل، حيث يشمل التقرير مواعيد صرف مرتبات العاملين بوزارة التعليم وكذلك موعد صرف مرتبات العاملين بوزراة الصحة والإسكان وغيرها حيث يشمل التقرير مواعيد صرف مرتبات لأكثر من 6 ملايين ونصف موظف بحوالى 66 وزارة ومؤسسة حكومية بالدولة لشهر يناير 2022.