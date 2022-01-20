بالجدول.. مواعيد صرف مرتبات شهر يناير 2022 بجميع الوزارات والهيئات الحكومية

يقدم «الدستور» جدول مواعيد صرف مرتبات شهر يناير 2022 لجميع الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية، حيث تستمر عمليات البحث فى محرك جوجل عن مواعيد صرف المرتبات لشهر يناير خاصٍة بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الحد الأدني للأجور لـ 2700 جنيه.

بدورها كشفت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات شهر يناير 2022، حيث يتم بدء صرف المرتبات يوم الإثنين الموافق 24 يناير 2022، لمدة خمس أيام حتى نهاية الشهر.

وطالبت وزارة المالية من الموظفين فى جميع المؤسسات الحكومية الالتزام باليوم المحدد لصرف المرتب لمنع التزاحم على ماكينات الصرف الآلي ATM وكذلك الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا ومنها ارتداء الكمامة وتطهير اليدين قبل وبعد استخدام ماكينة الصرف الآلي.

مواعيد صرف مرتبات شهر يناير 2022

ويبدأ يوم الأثنين 24 يناير صرف مرتبات 33، ثم يتم استكمال صرف مرتبات شهر يناير 2022، للموظفين بالقطاع العام، في يومي الثلاثاء والأربعاء 25 و26 يناير، للجهات التي لم تصرف مرتبها، ثم يتوقف صرف المرتبات يوم الخميس والجمعة والسبت 27 و 28 و 29 يناير إجازة رسمية احتفالا بثورة 25 يناير وعيد الشرطة والإجازة الأسبوعية الخاصة بيومي الجمعة والسبت، ثم يتم استكمال الصرف يوم الأحد والإثنين 30 و 31 يناير لجميع الوزارت والمؤسسات الحكومية فى جميع الجهات.

جدول صرف مرتبات شهر يناير 2022 يوم الإثنين 24 يناير

الوزارات والجهات التابعة لها مدريات الخدمات بالمحافظات هيئات مستقلة / جهات التعليم العالى

التنمية المحلية

العدل

الكهرباء

التخطيط

الإستثمار والتعاون الدولى

التربية والتعليم

الزراعة وإستصلاح الأراضى

الموارد المائية والري

الخارجية

الشباب والرياضة

المالية دواوين عموم المحافظات

مدريات التنيظم والإدارة والجامعات في المحافظات

التربية والتعليم

الزراعة

الطب البيطري

الشباب والرياضة القضاء والنيابة العامة

هيئة النيابة الادارية

هيئة قضايا الدولة

مجلس الدولة

هيئة الرقابة الإدارية

الهيئة العامة للرقابة المالية

المحكمة الدستورية العليا

دار الافتاء المصرية

اللجنة العليا لانتخابات

معهد الخدمات المالية

الجهاز المركزي للتنظيم والادارة

الأزهر الشريف

رئاسة مجلس الوزراء

رئاسة الجمهورية

باقي الجهات الادارية

جدول صرف مرتبات شهر يناير 2022 يوم الثلاثاء والأربعاء 25، 26 يناير

الوزارات والجهات التابعة لها مدريات الخدمات بالمحافظات هيئات مستقلة / جهات وزارة الصحة والسكان

وزارة التضامن الاجتماعي

وزارة التموين والتجارة الخارجية

وزارة النقل والمواصلات

وزارة الاتصالات

وزارة القوى العاملة

وزارة الانتاج الحربي

وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج

وزارة قطاع الأعمال

شئون مجلس النواب

وزارة الداخلية

وزارة الأوقاف

وزارة الثقافة

وزارة الآثار

وزارة الإسكان

وزارة التجارة والصناعة

وزارة الطيران المدني

وزارة البيئة

وزارة السياحة

وزارة البترول الشئون الصحية

التضامن الاجتماعي

التموين والتجارة

الطرق والنقل

القوى العاملة

الإسكان والمرافق المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام

المجلس القومي لحقوق الانسان

المجلس الأعلي للصحافة

الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني

الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي

الجهاز المركزي للمحاسبات

مجلس النواب

صرف جميع المرتبات يوم الأحد والإثنين 30 و 31 يناير لجميع الوزارت والمؤسسات الحكومية فى جميع الجهات.

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تناولنا فى هذا التقرير، مواعيد صرف مرتبات شهر يناير للعاملين بالدولة لشهر يناير 2022 بالتفاصيل، حيث يشمل التقرير مواعيد صرف مرتبات العاملين بوزارة التعليم وكذلك موعد صرف مرتبات العاملين بوزراة الصحة والإسكان وغيرها حيث يشمل التقرير مواعيد صرف مرتبات لأكثر من 6 ملايين ونصف موظف بحوالى 66 وزارة ومؤسسة حكومية بالدولة لشهر يناير 2022.