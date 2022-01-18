الثلاثاء 18 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

2700 جنيه الحد الأدنى.. موعد صرف الزيادة الجديدة فى الأجور التى أقرها الرئيس السيسي اليوم

الاجور
الاجور

كشف مصدر مطلع بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بزيادة الحد الأدنى للأجور من 2400 جنيه لـ2700 جنيه ستشمل العاملين بالقطاع الحكومى الذين يقارب عددهم 5 ملايين عامل من المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين بأحكامه.

وأشار المصدر، فى تصريح لـ"الدستور"، إلى أن الزيادة الأخيرة سيتم تطبيقها فى أول يوليو المقبل اعتبارًا من بداية السنة المالية الجديدة 2022-2023، على أن يصدر قرار من وزير المالية بتحديد شرائح الزيادة وفقًا للدرجات والمستويات الوظيفية المختلفة بداية من الدرجة السادسة وحتى الدرجة الممتازة ودرجة مدير عام على قمة الهرم الوظيفى.

وأوضح المصدر، أن تلك الزيادة هى الزيادة الثالثة على التوالى بعد أن قررت الدولة تحريك الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه لـ2000 جنيه عام 2019 ثم من 2000 جنيه لـ2400 جنيه عام 2021 وأخيرًا من 2400 جنيه لـ2700 جنيه عام 2022، مضيفًا أن توجيهات رئاسة الجمهورية تشمل أيضًا إقرار علاوة دورية للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية وعلاوة خاصة بنسبة 13% للموظفين غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية.

وحول تطبيق تلك الزيادة في الحد الأدنى بالقطاع الخاص، قال المصدر، إن المجلس القومى للأجور ملتزم بتطبيق ما توصل إليه مع قرار بتحريك الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص لـ2400 جنيه بناء على توافق مع أصحاب الأعمال وممثلي اتحادات العمال والصناعات والغرف التجارية، مضيفًا أن المجلس القومى للأجور وضع فى الاعتبار الضغوط المالية التى فرضتها جائحة كورونا على بعض القطاعات والمنشآت الاقتصادية والتى طلب بعضها تأجيل تطبيق الحد الأدنى للأجور، وبالتالي من المستبعد إصدار قرار جديد فى هذا الشأن فى الوقت الحالى، وإنما سيخضع الأمر للدراسة لاحقًا فى إطار الاجتماعات الدورية للمجلس.

التنظيم والإدارة أجور الحد الادنى للأجور الحكومة القطاع الخاص الرئيس

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وائل لطفي

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