«الشرقاوي»: رفع الحد الأدني للأجور يؤكد حرص القيادة على تحليل المواقف الاقتصادية

قال الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إن ماجاء اليوم بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي والتوجيه برفع الحد الأدني للأجور إلى 2700 جنيه، يؤكد حرص القيادة السياسية على تحليل أبعاد كافة المواقف الاقتصادية والاجتماعية والتحديات في الملف الاقتصادي.

وأضاف «الشرقاوي» في تصريح لـ«الدستور»، أن القرر يأتي لمواجهة آثار جائحة كورونا، ما يساهم بشكل غير مباشر بتيسير الاقتصاد المصري، وكذا فيما يتعلق بكبح جماح التضخم العام، مما ينعكس على إحداث حالة رواج ملحوظة في الأسواق المحلية.

وأشار، إلى أن هذا القرار يعد مساهمة في مواجهة الأعباء المعيشية، تحديدًا للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص، الأمر الذي له بالغ الأثر في ضبط منظومة الإنتاج الذي يعد العنصر البشري فيها أهم عناصر التنمية.

يذكر أن اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبوعيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة.

أبرز توجيهات الرئيس اليوم:

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول "استعراض مشروع موازنة العام المالي المقبل 2022-2023، ووجه الرئيس في هذا الإطار بما يلي:

- رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه.

- إقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.

- زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه.

- إجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنوياً لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم.

- اعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالي 3.1 مليار جنيه.

- تخصيص مبلغ 1.5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلاً عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين.

- ضم تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض إلى القرار السابق برفع مكافأة أطباء الامتياز، والتي تصرف لهم خلال فترة التدريب في سنة الامتياز.