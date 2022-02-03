موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2022 لموظفي القطاع العام

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2022 من الكلمات البحثية التي تلقى حاليا رواجا كبيرا عبر محرك البحث العالمي جوجل وذلك عقب أيام من قبض راتي شهر يناير لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير موعد الصرف وفقا للجدول الزمني الوارد في الكتاب الدوري الذي تصدره وزارة المالية لتنظيم عملية الصرف من ماكينات البنوك.

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2022

حدد الكتاب الدوري الذي يعتمده الدكتور محمد معيط وزير المالية بشكل ربع سنوي موعد صرف رواتب موظفي الدولة عن شهر فبراير والتي تستمر لمدة 4 أيام متتالية فيما يتم تخصيص يومين لصرف رواتب المتخلفين عن الصرف في مواعيدهم وذلك خلال الأسبوع الأخير، حيث تبدأ من يوم 23 فبراير وتنتهي يوم 28 من نفس الشهر.

وتصرف وزارة المالية رواتب موظفي 33 جهة حكومية ووزارة يوم الأربعاء الموافق 23 فبراير 2022 فيما يصرف موظفي 23 جهة حكومية ووزارة مرتباتهم في يوم الخميس الموافق 24 فبراير الجاري على أن يتم صرف رواتب موظفي 17 جهة حكومية ووزارة يوم 25 فبراير وتم تخصيص يومي 27 و 28 لصرف المتخلفين عن مواعيدهم.

مواعيد صرف رواتب شهر مارس المقبل

أصدرت وزارة المالية في أواخر شهر ديسمبر الماضي كتابا دوريا بنظام الربع سنوي يحدد مواعيد صرف رواتب العاملين في الجهاز الإداري للدولة لشر (يناير، فبراير، مارس) وذلك لتنظيم عملية صرف رواتب الموظفين من ماكينات الصرف الآلي للبنوك لتفادي عدوى انتشار كورونا ومتحوراته بين الموظفين خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وتم اختيار الفترة من 23 – 29 مارس لصرف رواتب جميع موظفي الدولة بما فيهم المختلفين عن مواعيدهم المحددة لهم، حيث يتم تحويل الرواتب عبر البنوك التي تتعامل معها كل وزارة في المواعيد التي صدرت في الكتاب الدوري ويمكن للموظفين التأكد عبر الرسالة النصية التي يرسلها البنك عبر الهاتف المحمول.

اقرأ أيضا

صرف رواتب موظفي الدولة عن شهر فبراير

خطوات صرف الرواتب من ماكينات البنوك

مع موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2022 يزداد حدة البحث عن خطوات الصرف الآلي من ماكينات البنوك atm حيث تتلخص الخطوات فيما يلي:-