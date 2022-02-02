الأربعاء 02 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

وظائف وزارة الأوقاف 2022

شروط وزارة الأوقاف لوظائف عمال مساجد 2022| رابط وخطوات التقديم

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

كشفت وزارة الأوقاف المصرية، تفاصيل التقديم على الوظائف الشاغرة لديها للتعاقد على 1000 فرصة عمل، وتأتي بدرجة إمام وخطيب ومدرس، هذا إلى جانب 1000 فرصة أخرى للعمل بدرجة عامل مسجد.

وتأتي هذه الوظائف الحكومية بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في مصر.

شروط مسابقة وزارة الأوقاف 2022 للإمام والخطيب

  • يجب على المتقدم أن يكون حاصلا على مؤهل عال أزهري مناسب.
  • يجب على المتقدم ألا يقل التقدير العام التراكمي للمتقدم عن (جيد).
  • يجب على المتقدم تجهيز صورة من بطاقة الرقم القومي (وجهان).
  • يجب على المتقدم أن يرفق صورة من صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة (وجهان) .
  • يجب على المتقدم أن يحضر صورة المؤهل الأعلى إن وجد.
  • يجب على المتقدم أن يكون حاصلا على  شهادة التأهيل (بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة).
  • يجب على المتقدم إحضار صورة المؤهل.
  • يجب على المتقدم ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عامًا.
  • يجب على المتقدم أن يجهز صورة من شهادة الموقف من الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة.

شروط وزارة الأوقاف لوظائف عمال مساجد 2022

  • لا يزيد عمر المتقدم عن 35 عامًا.
  • أن يكون لديه مؤهل أقل من المتوسط (إعدادية عامة - إعدادية أزهرية).
  • إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي (وجهان).
  • صورة من صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة (وجهان).
  • صورة من شهادة الموقف من الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة.
  • شهادة التأهيل (بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة).
  • إحضار صورة المؤهل.

رابط تقديم وزارة الأوقاف وظائف عمال مساجد 2022

وحرص الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على توفير رابط التقديم في مسابقة وزارة الأوقاف 2022 عبر بوابة الوظائف الحكومية  من هنـــــــــــا

يجب على المتقدم بعد تسجيل الدخول كتابة البيانات المطلوبة والمتمثلة في كتابة الاسم وكتابة المحافظة وكتابة المؤهل وكتابة الجهة التي تريد العمل بها والوظيفية ونوعية التعاقد الذي اتجه المواطن إليه.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

قيمة مصر

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