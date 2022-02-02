رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022| رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 الفصل الدراسي الأول، زادت نسب البحث عن رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 “ترم أول”، بالاسم ورقم الجلوس فور اعتمادها رسميًا، عبر محرك البحث العالمي جوجل.

وتستعرض جريدة «الدستور» في السطور التالية رابط وخطوات الحصول على نتائج الطلاب عبر موقع وزارة التربية والتعليم وموعد عقد امتحانات طلاب الصف الثالث الاعدادي “ترم أول”.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 بالاسم ورقم الجلوس

وخصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موقعا لظهور نتائج الطلاب في جميع المواد الدراسية ضمن خطة الدولة بتقديم خدمات رقمية للمواطنين في جميع المجالات أثناء الفصل الدراسي الأول.

“خطوة أولى”: تسجيل الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم من خلال هذا اللينك cairogovresults.com

“خطوة ثانية”: اختيار أيقونة الاستعلام عن النتائج.

“خطوة ثالثة”: تحديد الصف الدراسي المقيد به الطالب.

“خطوة رابعة”: كتابة رقم جلوس الطالب والتأكد من بياناته.

“خطوة خامسة”: الضغط على زر الإستعلام لمعرفة نتيجة الفصل الدراسي الأول.

“خطوة سادسة”: ظهور كافة نتائج الطالب في جميع المواد الدراسية.

موعد عقد امتحانات طلاب الشهادة الإعدادية 2022 بالقاهرة

يختلف مواعيد عقد امتحانات طلاب الشهادة الإعدادية بالمحافظات فكل مديرية تربية وتعليم وضعت جدول منظم لسير الامتحانات خاص بها كان على رأسهم مديرية التربية والتعليم بالقاهرة والتي يبدأ فيها امتحان طلاب الإعدادية خلال الفترة من 29 يناير وحتى 3 فبراير المقبل وذلك وفقا للجدول التالي:-

أدى الطلاب في يوم 29 يناير 2022، مادة امتحان اللغة العربية والتربية الدينية الفصل الدراسي الأول.

أدى الطلاب في يوم 30 يناير امتحان مادة الجبر والإحصاء والحاسب الآلي.

أدى الطلاب في يوم 31 يناير امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

أدى الطلاب في يوم 1 فبراير امتحان مادة العلوم الفصل الدراسي الأول.

أدى الطلاب في يوم 2 فبراير امتحان مادة الدراسات الاجتماعية والتربية الفنية.

وفي يوم 3 فبراير امتحان مادة الهندسة الفصل الدراسي الأول.

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جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2022

نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 فور اعتمادها “الفصل الدراسي الأول”، وكيفية وضع الأسئلة من أكثر الكلمات البحثية التي تتصدر المنصات الإلكترونية حاليا حيث يتم وضع الأسئلة التي تعتمد في إجاباتها على مدى فهم الطلاب للمعلومات الواردة في المنهج الدراسي وفقا للخطة تطوير المناهج التي تنتهجها “وزارة التربية والتعليم” المصرية.