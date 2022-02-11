الطب الشرعي عن جثة عثر عليها أعلى مبنى الحي بالوراق: الوفاة طبيعية

تسلمت النيابة العامة ، اليوم الجمعة، تقرير الطب الشرعي في التحقيقات حول العثور على جثة أحد الأشخاص أعلى مبنى الحى القديم بالوراق، وتبين بالتشريح أن الوفاة طبيعية ولا توجد شبهة جنائية حول الواقعة، وصرحت النيابة بدفن جثمان المتوفي.

كان المقدم هاني مندور رئيس مباحث قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة، قد تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بتلقيها بلاغا يفيد بالعثور على جثة أحد الأشخاص أعلى مبنى الحي القديم بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة أحد الأشخاص لا توجد به إصابات ظاهرية وبينت التحريات أن الوفاة طبيعية ولا شبهة جنائية في الواقع، وهو ما أكدته تقرير مفتش الصحة المبدئي، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وما تزال التحقيقات مستمرة.