اليوم.. انطلاق «شغل عالي» على cbc والقناة الأولى

تبدأ اليوم أولى حلقات برنامج "شغل عالي" من تقديم الإعلامية دينا عبد الكريم، الذي يقدم الكروس ميديا لأول مرة على شاشات المتحدة، فهو أول برنامج متخصص في تطوير ثقافة العمل وسلوكيات مرتبطة بالحياة العملية ومستقبل المهن.

البرنامج يقدم محتوى بطريقة الكروس ميديا حيث يناقش القضية من خلال ٤ منصات: التليفزيون، الراديو، الموقع الإلكتروني، السوشيال ميديا. كما يناقش على مدار الموسم الأول طبيعة مهن مختلفة مثل: المحاسب والصيدلي والمخرج والمحامي وغيرها من الوظائف.

من جانبها، تقول دينا عبد الكريم إنه في كل حلقة سيتم استضافة أحد كبار المتخصصين في المهنة، أو ما نطلق عليه "كبير الشغلانه"، لاستعراض تجربته الحياتية والتحديات التي واجهها والخبرات التي اكتسبها على مر تاريخه، فضلا عن لقاءات أيضا مع الشباب الذين يقومون بذات المهنة في العالم الرقمي، إضافة إلى فقرات تفاعلية مع جمهور الاستوديو عن الأكاذيب والتحديات في كل مهنة.

أضافت دينا أن هذا القالب من البرامج غير متعارف عليه في التلفزيونات العربية، حيث نهدف إلى إلقاء الضوء على بعض المفاهيم الأخلاقية في العمل والتحديات التي نواجهها في بيئات العمل ولكن بأسلوب ساخر وتفاعلي.

البرنامج فكرة ومادة وتقديم دينا عبد الكريم وإعداد أشرف أمين، مينا شوقي، عدي إبراهيم ومحمد شطا، منتج فنى باسم سعد وإخراج جوزيف نبيل.

البرنامج هو الثمرة الأولى للتعاون بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديولوجى للإنتاج وصناعة المحتوى.