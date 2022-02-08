الثلاثاء 08 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الجيزة للمواطنين: متدفعوش قرش زيادة في المواصلات

محافظ الجيزة خلال
محافظ الجيزة خلال جولته

أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جوله ميدانية مفاجئة على مجمع مواقف السرفيس بالمريوطية للتأكد من مدى الإلتزام بالتعريفة القديمة وعدم زيادة أسعار المواصلات على مستوى كافة خطوط السير بدائرة المحافظة حفاظاً على حقوق المواطنين. 


حيث حرص المحافظ علي الإستماع إلى المواطنين والتعرف منهم علي أسعار خطوط السير للسيارات ومدي إلتزام السائقين بالتعريفه المحددة دون أي زيادة مؤكداً لهم علي عدم دفع أي مبالغ مادية سوي المحددة والإبلاغ الفوري في حال مخالفة السائق لذلك قائلًا: "متدفعوش قرش زيادة عن التعريفة المحددة في المواصلات". 

كما استمع المحافظ إلي السائقين مؤكداً عليهم بضرورة الإلتزام بما هو محدد.


ووجه محافظ الجيزة كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتكثيف حملات الرقابة وتشكيل حملات مشتركة مع مديرية ومباحث التموين لمتابعة محطات الوقود بنطاق المحافظة للتأكد من توافر الوقود والمواد البترولية وانتظام سير العمل بها وتنفيذ حملات على المواقف بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور وجهاز السرفيس وإدارات المواقف بالوحدات المحلية للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة نظراً لإستمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي والسرفيس وعدم وجود أي زيادة بها وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين لضمان عدم إستغلال المواطنين على أن يتم المتابعة مع غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وربطها مع غرف العمليات بالمراكز والأحياء لإتخاذ كافة الاجراءات اللازمة حيال أي مخالفة والتعامل بكل حسم مع أي مخالفة.


وأشار المحافظ إلى إنه يمكن للمواطنين  التواصل مع غرفة عمليات المحافظة لتقديم الشكاوى في حالة حدوث أي زيادة في تعريفة الركوب وذلك على مدار 24 ساعة عن طريق الخط الساخن  (114)  بالإضافة إلى رقم الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء (16528) لإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين على الفور.


وخلال الجوله تفقد المحافظ غرفة التحكم فى كاميرات المراقبة الخاصة بكورنيش المريوطية والمنطقة المحيطة  بها للتأكد من كفاءة تشغيل الكاميرات ورصد المخالفات أو أي حالات إلقاء القمامة.
 

تعريفة الأجرة مواجهة غلاء الأجرة سرفيس الجيزة محافظة الجيزة أخبار محافظة الجيزة

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