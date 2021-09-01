لطلاب الثانوية العامة.. آلية تسديد المصروفات الدراسية فى الجامعات الأهلية

يواصل طلاب الثانوية العامة التقديم فى تنسيق الجامعات الأهلية، وحددت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى عدد من الإجراءات التي يتم بها القبول النهائي في هذه الجامعات الأربعة والتى تبدأ العام الدراسي بداية من العام الدراسي المقبل والمقرر بداية أكتوبر المقبل.

تنسيق الجامعات الأهلية

وفقًا لما أعلنت عنه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فيما يخص مراحل التنسيق الخاصة بالجامعات الأهلية فقد قالت إنه يتم مراجعة أوراق الطالب من خلال إدارة شئون التعليم والطلاب بالجامعة لمعرفة إمكانية قبول كل طالب على الرغبة التي اختارها.

وردت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى على السؤال المتكرر من طلاب الثانوية العامة الذين يخوضون تجربة الجامعات الأهلية لأول مرة وهو فيما يخص مخالفة الشروط والأوراق وقالت الوزارة: في حالة مخالفة أوراق الطالب للشروط المعلنة، يلغى ترشيح الطالب، ويكون هناك مكان شاغر في البرنامج المرشح عليه، خلال لقاء مع كل طالب يتم قبوله، للتأكد من قدرته على التوافق مع البرنامج المرشح له.

آلية تسديد مصروفات الجامعات الأهلية

أما فيما يخص المصروفات الدراسية والتى سأل عنها كثيرًا من طلاب الثانوية المتقدمين للجامعات الأهلية فقد قالت الوزارة إنه يطلب من الطالب تسديد 25% من قيمة المصروفات الدراسية للبرنامج المرشح له، ويجرى الكشف الطبي في إحدى المستشفيات والمراكز التي تعلن عنها الجامعة، على أن يقوم الطالب بسداد باقي مصروفات الفصل الدراسي الأول قبل بدء الدراسة بأسبوعين على الأقل ليكون تسجيله بالمقررات قائمًا.

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فيما بخص اختبارات تحديد المستوى وغيرها حددت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى آليات هذا الأمر حيث قالت من خلال البيانات التى أطلقتها حول تنسيق الجامعات الأهلية أنه يتم عقد اختبار لتحديد مستوى اللغة الإنجليزية، وبناء على نتيجة الاختبار يكون للجامعة فرض بعض مقررات اللغة الإنجليزية، ولا يجوز للطالب الاعتراض على ذلك.