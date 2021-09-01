تنسيق «الأهلية والخاصة».. القائمة الكاملة بكافة الجامعات المعتمدة

تزامنا مع إنطلاق المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الخاصة، أمس الثلاثاء، سيتقدم الطلاب الراغبين بالالتحاق بالجامعات والمعاهد، لتكون مدة التقديم حتى يوم 5 سبتمبر الجاري، من خلال مواقع التنسيق الإلكترونية للجامعات الخاصة، تستعرض"الدستور" الجامعات الخاصة والأهلية المعتمدة من وزارة التعليم العالى.





الجامعات الخاصة والأهلية:



جامعة 6 أكتوبر.



جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب.



جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.



جامعة مصر الدولية.



الجامعة الألمانية بالقاهرة.



جامعة الأهرام الكندية.



الجامعة البريطانية.



الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات,



جامعة سيناء.



جامعة فاروس بالإسكندرية.



جامعة النهضة ببنى سويف.



جامعة المستقبل.



الجامعة المصرية الروسية.



جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بجمصة.



جامعة هليوبوليس.



جامعة الجيزة الجديدة.



جامعة دراية بالمنيا.



جامعة بدر.



جامعة حورس.



جامعة المصرية الصينية.



جامعة ميريت.



جامعة سفنكس.



جامعة السلام.



جامعة الملك سلمان الدولية.



جامعة العلمين الدولية.



جامعة الجلالة.



جامعة المنصورة الجديدة الأهلية.



جامعة النيل الأهلية.



الجامعة الفرنسية فى مصر.



الجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى الأهلية

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية:



الطب البشري 87% 85% 83%



طب الأسنان 85% 80% 78%



العلاج الطبيعي ـ الصيدلة 83% 80% 78%



الطب البيطري 77% 75% 73%



الهندسة 75% 70% 68%



علوم الحاسب 68% 65% 63%



التكنولوجيا الحيوية - تكنولوجيا العلوم الصحية، 65% 60% 58%



العلوم الأساسية 60% 58% 58%



الفنون 64% 60% 60%



الإعلام لغات وترجمة 60% 55% 55%



الاقتصاد والإدارة 58% 55% 55%



مراحل تنسيق الجامعات الخاصة:



المرحلة الأولى: بعد إعلان نتيجة التنسيق للجامعات الحكومية.

المرحلة الثانية: عقب انتهاء المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الخاصة، حيث يعقب توزيع الطلاب على الجامعات، وسداد المصروفات، حصر الأماكن الشاغرة، ويتم الإعلان عنها.

المرحلة الثالثة: قبول طلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالجامعات الخاصة على أية أماكن شاغرة، وفقًا للقواعد المقررة لذلك.

الحد الأدنى للتنسيق بالجامعات الخاصة المرحلة الأولى:

شعبة عملي علوم 362.5 درجة فأكثر أي بنسبة 88.41% فأكثر.

شعبة علمي الرياضيات 328 درجة فأكثر أي بنسبة 80.00 % فأكثر.

الشعبة الأدبية 269.5 درجة فأكثر أي بنسبة 65.73% فأكثر.

الإجمـــــــــالي 118280 طالبا وطالبة