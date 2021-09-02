الخميس 02 سبتمبر 2021
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تقارير ومتابعات

لطلاب الثانوية.. موعد انتهاء المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات

موعد إنتهاء المرحلة
موعد إنتهاء المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات

تستعرض الدستور موعد إنتهاء المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات حيث يواصل طلاب الثانوية العامة التقديم فى المرحلة الثانية للتنسيق والتى بدأت أمس الثلاثاء الموافق 31 أغسطس.

موعد إنتهاء المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات

وتستمر المرحلة الثانية حتى يوم السبت المقبل الموافق 4 سبتمبر الجارى، ونصحت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى الطلاب بسعرة التسجيل فى هذه المرحلة قبل غلقها، على أن يتم فتح باب تقليل الاغراب عقب إعلان نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق والتى تجرى الآن عبر الموقع الرسميى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى.

 المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات

ووفقًا لما اعلنته وزارة التعليم العالى والبحث العلمى فإن التنسيق للمرحلة الثانية يكون بالشعب العلمية 254.5 درجة فأكثر أي بنسبة 62.07% لأقل من الحد الأدنى المعلن للمرحلة الأولي للشعب العلمية ، أما الشعبة الأدبية 238 درجة فأكثر أي بنسبة 58.05 % لأقل من 269.5 درجة.

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  وللطلاب الذي سوف يقدمون فى المرحلة الثانية خلال الساعات المقبلة أو فى أى يوم قبل غلق باب هذه المرحلة حتى يتم الاستعداد للمرحلة الثالثة من التنسيق لطلاب الثانوية العامة فقد قالت الوزارة أنه يمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح النهائية من الموقع بعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولي و الثانية، وتقول الوزارة أيضًا أنه سوف يتم إرسال كشوف الترشيحات النهائية للكليات بعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولي والثانية. 

فى السياق ذاته، تتابع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى عدد المقبولين من الطلاب على المرحلة الثانية للتنسيق، حيث وصل عدد المسجلين على الموقع الرسمي للتنسيق التابع لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى حتى الآن 110 ألف طالب وفقًا لما تم إعلانه من بيانات رسمية لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار.

وتفتح أغلب الجامعات الحكومية أبوابها وعلى رأسهم جامعة القاهرة وجامعة عين شمس حيث تستقبل معامل الحاسب الآلى الطلاب مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية حتى يتقدمون للمرحلة الثانية.

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