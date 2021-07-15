الجمعة 16 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

قبل حلول عيد الأضحى.. «الغرف التجارية» تؤكد توافر اللحوم فى الأسواق

لحوم
لحوم

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك بعاداته وتقاليده بالذبح والأضاحي.

وتقدم «الدستور» نشرة يومية لمواطنيها بمتوسط أسعار اللحوم قبل حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال هيثم عبدالباسط رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية، إن هناك استقرارا في أسعار اللحوم بسبب وفرة المعروض منها في الأسواق.

وأضاف «عبدالباسط» في تصريحات، لـ«الدستور»، أن هناك تعاونا مشتركا بين الشعبة والغرف التجارية، وكذلك وزارة الصحة لتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا أثناء عمليات الذبح وتوزيع الأضاحي.

وأكد أن إنتاج مصر في السنوات الأخيرة من اللحوم ارتفع مما ساهم فى ضبط الأسعار. 

وأوضح رئيس شعبة القصابين أن أسعار اللحوم سجلت سعر 130-150 جنيها للكندوز للكيلو، أسعار الموزة الكندوز 130-150 جنيها للكيلو، الاستيك والبفتيك 130-150 جنيها للكيلو.
وسجلت أسعار عرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو، وأسعار الكلاوي والقلب تتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو، وأسعار السجق البلدى تتراوح بين 120-130 جنيها، وسجلت الكبدة الكندوز بين 130-150 جنيها.

واستقرت أسعار اللحم المفروم الكندوز  بجميع دراجاته بين 120-130 جنيها للكيلو، وتراوح سعر كباب الحلة بين 130-145 جنيها للكيلو.

وبالنسبة لأسعار اللحوم الضأن فتراوحت بين 130-160 جنيها، وسجلت والكبدة الضأن 130 -160 جنيها.

تفصلنا الأضحى اللحوم عيد الأضحى بالغرفة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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