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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مسلسل هجمة مرتدة| تفاصيل الحلقة الأولى في اليوم الأول من رمضان 2021

الإثنين 12/أبريل/2021 - 01:57 م
مسلسل هجمة مرتدة
مسلسل هجمة مرتدة
محمد قدري
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ينتظر الجمهور مسلسلات الموسم الرمضاني، ونكشف كواليس هجمة مرتدة.. تفاصيل الحلقة الأولى في اليوم الأول من رمضان 2021 من بطولة النجم أحمد عز الذي يعود للدراما التليفزيونية بعد سنوات منذ آخر أعماله ابو عمر المصري الذي حقق نجاحا كبيرا أيضا، ويبحث الجمهور عن تفاصيل المسلسل الجديد خاصة بعد انتشار البرومو الرسمي و الأغنية الدعائية للعمل الجديد بصوت الفنان مدحت صالح التي أطلقتها المتحدة للخدمات الإعلامية أمس.

مسلسل هجمة مرتدة.. تفاصيل الحلقة الأولى في اليوم الأول من رمضان 2021

نرصد خلال هذا التقرير معلومات عن مسلسل هجمة مرتدة.. تفاصيل الحلقة الأولى في اليوم الأول من رمضان 2021 الذي يبدأ عرضه بداية من الثلاثاء أول أيام شهر رمضان الكريم في تمام الساعة العاشرة والربع مساء على قناة دي إم سي العامة على أن يعاد مرتين ويعرض على قناة دي إ سي دراما 4 مرات يوميا ويعرض خليجيا عبر قنوات أبو ظبي التي تعاقدت على حقوق عرض المسلسل الجديد.

أحداث الحلقة الأولى من مسلسل هجمة مرتدة

وتشهد الحلقة الأولى من مسلسل هجمة مرتدة نظرة عامة على شخصية سيف الشاب المصري الذي يعمل بالخارج وعلى عائلته وبداية تقرب بعض الأجهزة الخارجية منه وست ترقب جهاز المخابرات المصرية، ويلقي المسلسل في مشاهده الأولى الحالة العامة السياسية والاجتماعية في مصر خلال السنوات الماضية.

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أبطال وصناع مسلسل هجمة مرتدة

يشارك في بطولة مسلسل هجمة مرتدة عدد كبير من النجوم على رأسهم أحمد عز وهند صبري وأحمد فؤاد سليم وهشام سليم وماجدة زكي وندا موسى ومحمود البزاوي والمسلسل من تأليف باهر دويدار ومن إخراج أحمد علاء الديب ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي ويقدم التتر النجم مدحت صالح ويعرض العمل على قنوات دي إم سي بصورة حصرية.

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