إمساكية رمضان 2021 ومواقيت الصلاة في رمضان مكتوبة

يهل على المسلمين شهر رمضان المبارك خلال أيام والذي ينتظرونه كل عام لتسطلع دار الإفتاء المصرية مساء اليوم الأحد هلال رمضان بمركز مؤتمرات الأزهر بمدينة مصر، لمعرفة أول أيام الشهر الفضيل، لنعلن هنا عن امساكية رمضان 2021 مكتوبة مرفقة في جدول خاص، مع تحديد مواعيد الصلاة والإمساك والإفطار بشكل يومي خلال الشهر الكريم.





وبحسب رؤية الحسابات الفلكية فإن أول أيام الشهر الكريم هو يوم الثلاثاء الموافق الثالث عشر من شهر أبريل الجاري، لتحديد امساكية رمضان 2021 موعد الإفطار والإمساك وعدد ساعات الصيام الكلي كل يوم.





عدد ساعات الصيام في رمضان

باعتبار أن يوم الإثنين هو المتمم لشهر شعبان فإن يوم الثلاثاء هو أول يوم من رمضان ليكون أقل عدد الساعات في الصيام ليصل إلى 14 ساعة و41 دقيقة صيام.





ويبدأ أول يوم رمضان لصلاة المغرب في تمام الساعة 6:21، العشاء 7:42، السحور 1:40، امساك 3:40، الفجر 4:00، الشروق 5:30، الظهر 11:55، العصر 3:30 .





ويحرص المسلم في الشهر المبارك على النظر في مواعيد الإمساك وأذان المغرب قبل إفطاره للتأكد من صحة صومه في التوقيتات الصحيحة اليومية، في حال لم يسمع الأذان أو سمعه.





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ويتوجه المسلمون جمعياً بحمد وشكره أن بلغهم شهر رمضان المبارك كونه نعمة من نعم الله على العباد، حيث تُتغتفر فيه الذنوب وتتنزل فيه الرحمات، لينتظر الجميع نتيجة الرؤية الشرعية لهلال شهر رمضان لهذا العام 1442هـ، وما توصَّلت إليه لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة في محافظات الجمهورية.





ضوابط صلاة التراويح في المساجد

وكشفت وزارة الأوقاف عن السماح بإقامة صلاة التراويح في المساجد لهذا العام بشرط اتباع كل الإجراءات الاحترازية، والمتمثلة في مراعاة مسافات التباعد بين المصلين في المساجد المختلفة وارتداء الكمامة عند الذهاب للمسجد.

جدول إمساكية رمضان مكتوب 2021

نضع بين أيديكم جدول كامل في مواعيد الصلوات خلال شهر رمضان بشكل يومي وموعد الإمساك والإفطار وفروق الساعات اليومية من حيث عدد ساعات الصيام كما أشرنا سابقا أن أول يوم رمضان سيكون عدد ساعات صيامه 14 ساعة و41 دقيقة.



اليوم رمضان ميلادي صلاة الفجر الشروق صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء الثلاثاء 1 13 أبريل، 2021 04:09 ص 05:37 ص 12:03 م 03:38 م 06:29 م 07:59 م الأربعاء 2 14 أبريل، 2021 04:08 ص 05:36 ص 12:03 م 03:38 م 06:29 م 07:59 م الخميس 3 15 أبريل، 2021 04:07 ص 05:35 ص 12:03 م 03:38 م 06:30 م 08:00 م الجمعة 4 16 أبريل، 2021 04:05 ص 05:34 ص 12:02 م 03:38 م 06:31 م 08:01 م السبت 5 17 أبريل، 2021 04:04 ص 05:33 ص 12:02 م 03:37 م 06:31 م 08:01 م الأحد 6 18 أبريل، 2021 04:03 ص 05:32 ص 12:02 م 03:37 م 06:32 م 08:02 م الأثنين 7 19 أبريل، 2021 04:02 ص 05:31 ص 12:02 م 03:37 م 06:32 م 08:02 م الثلاثاء 8 20 أبريل، 2021 04:00 ص 05:30 ص 12:01 م 03:37 م 06:33 م 08:03 م الأربعاء 9 21 أبريل، 2021 03:59 ص 05:29 ص 12:01 م 03:37 م 06:34 م 08:04 م الخميس 10 22 أبريل، 2021 03:58 ص 05:28 ص 12:01 م 03:37 م 06:34 م 08:04 م الجمعة 11 23 أبريل، 2021 03:56 ص 05:27 ص 12:01 م 03:37 م 06:35 م 08:05 م السبت 12 24 أبريل، 2021 03:55 ص 05:26 ص 12:01 م 03:37 م 06:36 م 08:06 م الأحد 13 25 أبريل، 2021 03:54 ص 05:25 ص 12:01 م 03:37 م 06:36 م 08:06 م الأثنين 14 26 أبريل، 2021 03:53 ص 05:24 ص 12:00 م 03:37 م 06:37 م 08:07 م الثلاثاء 15 27 أبريل، 2021 03:51 ص 05:23 ص 12:00 م 03:37 م 06:37 م 08:07 م الأربعاء 16 28 أبريل، 2021 03:50 ص 05:22 ص 12:00 م 03:37 م 06:38 م 08:08 م الخميس 17 29 أبريل، 2021 03:49 ص 05:21 ص 12:00 م 03:37 م 06:39 م 08:09 م الجمعة 18 30 أبريل، 2021 03:48 ص 05:20 ص 12:00 م 03:37 م 06:39 م 08:09 م السبت 19 01 مايو، 2021 03:47 ص 05:19 ص 12:00 م 03:36 م 06:40 م 08:10 م الأحد 20 02 مايو، 2021 03:46 ص 05:18 ص 12:00 م 03:36 م 06:41 م 08:11 م الأثنين 21 03 مايو، 2021 03:44 ص 05:18 ص 11:59 ص 03:36 م 06:41 م 08:11 م الثلاثاء 22 04 مايو، 2021 03:43 ص 05:17 ص 11:59 ص 03:36 م 06:42 م 08:12 م الأربعاء 23 05 مايو، 2021 03:42 ص 05:16 ص 11:59 ص 03:36 م 06:43 م 08:13 م الخميس 24 06 مايو، 2021 03:41 ص 05:15 ص 11:59 ص 03:36 م 06:43 م 08:13 م الجمعة 25 07 مايو، 2021 03:40 ص 05:14 ص 11:59 ص 03:36 م 06:44 م 08:14 م السبت 26 08 مايو، 2021 03:39 ص 05:13 ص 11:59 ص 03:36 م 06:45 م 08:15 م الأحد 27 09 مايو، 2021 03:38 ص 05:13 ص 11:59 ص 03:36 م 06:45 م 08:15 م الأثنين 28 10 مايو، 2021 03:37 ص 05:12 ص 11:59 ص 03:36 م 06:46 م 08:16 م الثلاثاء 29 11 مايو، 2021 03:36 ص 05:11 ص 11:59 ص 03:36 م 06:47 م 08:17 م الأربعاء 30 12 مايو، 2021 03:35 ص 05:11 ص 11:59 ص 03:36 م 06:47 م 08:17 م



