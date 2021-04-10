مواعيد وقنوات عرض مسلسل اللي مالوش كبير في رمضان 2021
السبت 10/أبريل/2021 - 11:06 م
منار إبراهيم - حسن أمينطباعة
تواصل الفنانة ياسمين عبد العزيز تصوير مسلسلها الدرامي الجديد "اللي مالوش كبير" الذي يشاركها البطولة فيه زوجها الفنان أحمد العوضي، ويخوضا به السباق الرمضاني المقبل.
وأعلنت قناة سي بي سي العامة عن موعد عرض المسلسل الجديد وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء والساعة العاشرة وفقا للجدول الذي سيتم التوافق عليه بشكل نهائي خلال الأيام القادمة، على أن يعرض العمل بعدها بساعتين على شاشة سي بي سي دراما.
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مواعيد وقنوات عرض مسلسل اللي مالوش كبير في رمضان 2021تنطلق أولى حلقات مسلسل "اللي مالوش كبير" يوم الثلاثاء المقبل الموافق 1 رمضان، ويعرض مسلسل اللي مالوش كبير الجديد عبر قناة سي بي سي بصورة حصرية حيث أصبحت القناة هي العارضة لمسلسلات ياسمين للسنة الثالثة على التوالي وكان آخرها مسلسل ونحب تاني ليه رمضان الماضي.
وأعلنت قناة سي بي سي العامة عن موعد عرض المسلسل الجديد وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء والساعة العاشرة وفقا للجدول الذي سيتم التوافق عليه بشكل نهائي خلال الأيام القادمة، على أن يعرض العمل بعدها بساعتين على شاشة سي بي سي دراما.
فريق عمل مسلسل اللي مالوش كبيرويشارك في بطولة المسلسل بجانب ياسمين عبد العزيز كل من النجوم أحمد العوضي، وخالد الصاوي، وعايدة رياض، ودينا فؤاد، وأحمد صادق، وأحمد الرافعي، إيمان السيد، أحمد سعيد عبدالغني، محمود حافظ وفتوح أحمد والمسلسل من سيناريو وحوار عمرو محمود ياسين، ومن إخراج مصطفى فكري ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.
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