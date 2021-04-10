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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مواعيد وقنوات عرض مسلسل اللي مالوش كبير في رمضان 2021

السبت 10/أبريل/2021 - 11:06 م
مسلسل اللي مالوش
مسلسل اللي مالوش كبير
منار إبراهيم - حسن أمين
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تواصل الفنانة ياسمين عبد العزيز تصوير مسلسلها الدرامي الجديد "اللي مالوش كبير" الذي يشاركها البطولة فيه زوجها الفنان أحمد العوضي، ويخوضا به السباق الرمضاني المقبل.

مواعيد وقنوات عرض مسلسل اللي مالوش كبير في رمضان 2021

تنطلق أولى حلقات مسلسل "اللي مالوش كبير" يوم الثلاثاء المقبل الموافق 1 رمضان، ويعرض مسلسل اللي مالوش كبير الجديد عبر قناة سي بي سي بصورة حصرية حيث أصبحت القناة هي العارضة لمسلسلات ياسمين للسنة الثالثة على التوالي وكان آخرها مسلسل ونحب تاني ليه رمضان الماضي.

وأعلنت قناة سي بي سي العامة عن موعد عرض المسلسل الجديد وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء والساعة العاشرة وفقا للجدول الذي سيتم التوافق عليه بشكل نهائي خلال الأيام القادمة، على أن يعرض العمل بعدها بساعتين على شاشة سي بي سي دراما.

فريق عمل مسلسل اللي مالوش كبير

ويشارك في بطولة المسلسل بجانب ياسمين عبد العزيز كل من النجوم أحمد العوضي، وخالد الصاوي، وعايدة رياض، ودينا فؤاد، وأحمد صادق، وأحمد الرافعي، إيمان السيد، أحمد سعيد عبدالغني، محمود حافظ وفتوح أحمد والمسلسل من سيناريو وحوار عمرو محمود ياسين، ومن إخراج مصطفى فكري ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.

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أحداث مسلسل اللي مالوش كبير

وتدور أحداث مسلسل اللي مالوش كبير حول فتاة تدعى"غزل" من الطبقة المتوسطة التي تضطرهم الظروف للزواج من رجل ثري يكبرها بسنوات كثيرة ولكن سرعان ما تحاول التخلص منه وتدخل في علاقة عاطفية مع أحد الشباب الذي يحاول مساعدتها في مشكلاتها.

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