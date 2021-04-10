موعد إجازة شم النسيم وطرق الاحتفال في رمضان 2021



يرغب الكثير من المواطنين معرفة إجازة شم النسيم، حيث تستعد الأسر لشراء مستلزمات الاحتفال من المأكولات المملحة والبحرية، والزينة، والاستعداد للخروج وقضاء هذا اليوم وسط الحدائق والمتنزهات العامة، مثلما يحدث كل عام، حتى أصبح عادة سنوية، ويوافق عيد الربيع، أو عيد شم النسيم، أو عيد الفصح، حسب مسماه في الدول ووفقا للحسابات الفلكية، هذا العام، في يوم 3 مايو المقبل، وهذا العام سوف يكون في شهر رمضان المعظم.



مواعيد الأجازات الرسمية في شهر رمضان 2021

وتشمل مواعيد الإجازات الرسمية في شهر رمضان 2021، 3 أيام إجازة بسبب مناسبات، عيد تحرير سيناء، وكذلك عيد العمال، وأخيرا شم النسيم، ويأتي أول تلك الإجازات في يوم الخميس 17 رمضان الذي يتزامن مع 29 أبريل المقبل، وهو التاريخ المتوقع أن يقره مجلس الوزراء بدلا من الأحد الموافق 25 أبريل، ليكون إجازة عيد تحرير سيناء.



وتختلف مظاهر الاحتفال من دولة لأخرى في هذا اليوم، حيث تتفتح الأزهار، وتزهز الورد، وتفعل الحدائق كل عام في مثل هذا اليوم عملية استحداث ألعاب وأماكن الترفيه، وعلى الجانب الآخر، تقوم إدار الحدائق برفع أسعار الحدائق في هذا اليوم، وفقا للمتعارف عليه كل عام.

مسلسلات قناة الحياة رمضان 2021.. القائمة الكاملة ويختلف شم النسيم هذا العام عن العام الماضي حيث يقضى أغلب الناس هذا اليوم في المنازل نظرًا لما يمر به العالم من انتشار جائحة كورونا المستجدة. ويختلف شم النسيم هذا العام عن العام الماضي حيث يقضى أغلب الناس هذا اليوم في المنازل نظرًا لما يمر به العالم من انتشار جائحة كورونا المستجدة.

إجازة شم النسيم.. الموعد وطرق الاحتفال في رمضان 2021، من الأمور التي حظيت باهتمام كبير من جانب المواطنين خلال هذه الفترة، بالبحث عنها عبر محركات البحث الشهيرة موعد شم النسيم 2021 في مصر، ومن المقرر أن يقضى المصريين شم النسيم هذا العام في الصيام، فهناك الكثير من الأفراد تخصص عطلة في هذا اليوم، فالبعض يذهب إلى الحدائق العامة والمنتزهات، والبعض الآخر يذهب إلى الشواطئ.