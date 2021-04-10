علماء الدين يوضحون حكم تعليق زينة رمضان

أيام قليلة تفصلنا عن بداية شهر البركات والرحمات، شهر رمضان المعظم الذي أوله رحمة ووسطه مغفرة وآخره عتق من النيران، وتستعد الأسر المصرية لاستقبال الشهر بتعليق الزينة والفوانيس في الشوارع لتزينها، وإحداث نوع من البهجة والفرحة التي يحتفل بها الكبار والصغار خلال الشهر الكريم.





ومع قرب انتهاء شهر شعبان، وبداية شهر رمضان تستمر عمليات البحث من جانب المواطنين حول الحكم الشرعي لتعليق زينة رمضان، بعد إثارة الجدل حولها من جانب بعض المتشددين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بأن تعليق زينة رمضان محرم، وليس له أساس في الشرع الحكيم، على الجانب الآخر، قام عدد من علماء الدين بتوضيح حكم تعليق زينة رمضان الشرعي حتى يعرف الناس أمور دينهم بشكل صحيح دون تشدد أو تطرف.

حكم زينة رمضان

وفي تصريحات صحفية له، قال الدكتور محمد الشحات الجندى، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إنه لا توجد نصوص قرآنية، ولا أحاديث نبوية تحرم الاحتفالات سواء بالزينة والفوانيس خلال شهر رمضان، وأن ما يبثه المتشددين من فتاوى تثير الجدل، هدفها تعكير الاحتفالات بهذا الشهر الكريم.





وأوضح الجندي ، أن زينة شهر رمضان، الغرض منها إدخال السرور على النفوس والاحتفال في إطار المباح وليست المحرم، فيجب على من يحرم شىء أن يكون هناك دليل قاطع على هذا أنه حرام.









أحمد المالكي: الإمام على بن أبي طالب أول من احتفل برمضان





بينما أوضح الباحث الشرعي أحمد المالكى، أحد علماء الأزهر، إن زينة رمضان والفوانيس وشرائها فرحة تعبر عن استقبال الشهر الكريم، وأن من يدعو لتحريمها غرضه نشر الظلام بين المصريين، وإثارة الفتن بين الناس.





وأضاف في مقطع فيديو مصور في أحدى اللقاءات التليفزيونية، أن سيدنا على بن أبى طالب، هو أول من احتفل بالزينة، فكان يزين المساجد بشكل دائم مع قدوم شهر رمضان، تعبيرًا منه عن احتفاله باستقبال الشهر الكريم، ونشر الفرحة وسط عموم المسلمين، فهذا الأمر لا يوجد أى نص أو حديث يحرمه وما هى إلا فتاوى شاذة تصدر من متشددين.