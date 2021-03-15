«الصحة» توضح طرق تقوية جهاز المناعة في مواجهة كورونا (إنفوجراف)

كشفت وزارة الصحة والسكان، في إنفوجراف، عن أهم الخضروات والفواكه التي تعزز جهاز المناعة خلال جائحة فيروس كورونا المستجدـ مشيرة إلى ضرورة الحرص على تنازل الخضروات الغنية بفيتامين "أ" المقوى للمناعة، ومن بينها الطماطم والجزر، الفلفل الرومي والألوان، البطاطا، وقرع العسل، وكذلك الفواكه الغنية بفيتامين "ج" المقوى للمناعة والتي تشمل البرتقال، واليوسفي، والفراولة، والجوافة، والكيوي، والليمون.يذكر ان وزارة الصحة والسكان قد أعلنت عن تسجيل 644 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 44 حالة جديدة.كما أعلنت عن خروج 431 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 147234 حالة حتى اليوم.