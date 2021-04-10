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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مواعيد وقنوات عرض مسلسل نسل الأغراب في رمضان 2021

السبت 10/أبريل/2021 - 09:55 م
نسل الأغراب
نسل الأغراب
منار إبراهيم - حسن أمين
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تنطلق أولى حلقات مسلسل نسل الأغراب للنجمان أمير كرارة وأحمد السقا خلال أيام قليلة، وتحديدًا يوم الثلاثاء المقبل الموافق 1 رمضان.

مواعيد وقنوات عرض مسلسل نسل الأغراب في رمضان 2021

ويعرض مسلسل نسل الأغراب على شاشة قناة «ON» بشكل حصري، بالإضافة إلى عرضه على منصة watch it الإلكترونية، وتنطلق أولى حلقاته يوم الثلاثاء المقبل الموافق 1 رمضان.

أحداث مسلسل نسل الأغراب في رمضان 2021


وتدور أحداث مسلسل نسل الأغراب في إطار الدراما الصعيدية والإثارة والتشويق، وتشهد قصة المسلسل الكثير من الأحداث المثيرة للغاية طوال الحلقات الثلاثين التي يقدمها المخرج محمد سامي من تأليفه أيضا من خلال عمل ينتمي إلى فئة الأعمال الصعيدية من خلال مجموعة من السكان ينتمون إلى فئة الغجر الشهيرة التي تعيش في الكثير من المحافظات المصرية.

ويجسد الفنان أحمد السقا في نسل الأغراب دور شخص يدعى غفران الغريب بينما أمير كرارة يقدم دور عساف الغريب وبالرغم من قرابتهما إلا أن خلافات تنشب بينهما تصل إلى حد الصراعات الدامية بين الشخصين حول السيطرة على البشر والأموال والنساء من خلال الصراع على الفنان مي عمر في العمل الجديد، والمختلف في العمل أن الشخصيتين المتصارعتين تنتميان إلى فئة أدوار الشر والصراع بينهما وليس الصراع بين الخير والشر.

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فريق عمل مسلسل نسل الأغراب رمضان 2021


و يشارك في بطولة مسلسل نسل الأغراب عدد كبير من النجوم منهم أحمد السقا وأمير كرارة ونجلاء بدر ومي عمر ومحمد دياب والفنانة سلوى عثمان، والفنانة الكبيرة فردوس عبد الحميد وهدير عبد الناصر وعماد زيادة، وأسماء أبو اليزيد، وإدوارد، ومحمد جمعة، ومحمد مهران، والمسلسل من سيناريو وحوار وإخراج محمد سامي ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.

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