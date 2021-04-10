مواعيد وقنوات عرض مسلسل نسل الأغراب في رمضان 2021

أحداث مسلسل نسل الأغراب في رمضان 2021

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فريق عمل مسلسل نسل الأغراب رمضان 2021

و يشارك في بطولة مسلسل نسل الأغراب عدد كبير من النجوم منهم أحمد السقا وأمير كرارة ونجلاء بدر ومي عمر ومحمد دياب والفنانة سلوى عثمان، والفنانة الكبيرة فردوس عبد الحميد وهدير عبد الناصر وعماد زيادة، وأسماء أبو اليزيد، وإدوارد، ومحمد جمعة، ومحمد مهران، والمسلسل من سيناريو وحوار وإخراج محمد سامي ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي. و يشارك في بطولة مسلسل نسل الأغراب عدد كبير من النجوم منهم أحمد السقا وأمير كرارة ونجلاء بدر ومي عمر ومحمد دياب والفنانة سلوى عثمان، والفنانة الكبيرة فردوس عبد الحميد وهدير عبد الناصر وعماد زيادة، وأسماء أبو اليزيد، وإدوارد، ومحمد جمعة، ومحمد مهران، والمسلسل من سيناريو وحوار وإخراج محمد سامي ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.

تنطلقللنجمان أمير كرارة وأحمد السقا خلال أيام قليلة، وتحديدًا يوم الثلاثاء المقبل الموافق 1 رمضان.ويعرض مسلسل نسل الأغراب على شاشة قناة «ON» بشكل حصري، بالإضافة إلى عرضه على منصة watch it الإلكترونية، وتنطلق أولى حلقاته يوم الثلاثاء المقبل الموافق 1 رمضان.وتدور أحداث مسلسل نسل الأغراب في إطار الدراما الصعيدية والإثارة والتشويق، وتشهد قصة المسلسل الكثير من الأحداث المثيرة للغاية طوال الحلقات الثلاثين التي يقدمها المخرج محمد سامي من تأليفه أيضا من خلال عمل ينتمي إلى فئة الأعمال الصعيدية من خلال مجموعة من السكان ينتمون إلى فئة الغجر الشهيرة التي تعيش في الكثير من المحافظات المصرية.ويجسد الفنان أحمد السقا في نسل الأغراب دور شخص يدعى غفران الغريب بينما أمير كرارة يقدم دور عساف الغريب وبالرغم من قرابتهما إلا أن خلافات تنشب بينهما تصل إلى حد الصراعات الدامية بين الشخصين حول السيطرة على البشر والأموال والنساء من خلال الصراع على الفنان مي عمر في العمل الجديد، والمختلف في العمل أن الشخصيتين المتصارعتين تنتميان إلى فئة أدوار الشر والصراع بينهما وليس الصراع بين الخير والشر.