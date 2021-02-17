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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السبت.. مدير وكالة الطاقة الذرية يزور طهران لبحث استمرار التعاون

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 01:51 م
الوكالة الدولية للطاقة
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
منار أحمد
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أعلن مندوب إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الأربعاء، أن مدير الوكالة يزور طهران السبت لبحث استمرار التعاون.

وكان قد اقترح رافاييل جروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الأربعاء، أن يزور طهران من أجل إيجاد حل لاستمرار التعاون مع المنظمة الدولية.

ويأيت ذلك بعدما أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها تلقت رسالة من إيران تطالب بوقف البروتوكول الإضافي وتعليق عمليات التفتيش، حسبما أعلنت «العربية» الإخبارية.

وأبلغ "جروسي" أعضاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بأن إيران ستعلق "العمل التطوعي الشفاف" في 23 فبراير في إطار الاتفاق النووي.

وتقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن "جروسي"، اقترح زيارة إيران للتوصل إلى حل مقبول، فيما يتعلق بمواصلة أنشطة التحقق الأساسية وعمليات التفتيش.

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