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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

قرار جديد من «التعليم» بشأن التنمية المهنية للكوادر

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 10:06 م
طارق شوقي
طارق شوقي
نورهان عبدالرحمن
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أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فاكس إلى جميع المديريات التعليمية، أكدت فيه قناعة الوزارة بأهمية التنمية المهنية للكوادر التعليمية وتحقيق الفاعلية من برنامج التدريب بكافة أنواعها.

وأكدت الوزارة ضرورة الالتزام ببنود القرار الوزارى رقم 10 لسنة 2020 بشأن اللجنة العليا للتدريب، على أن تقوم إدارة التدريب بالمديرية بمراجعة خطة التدريب والحقائب التدريبية المقترحة بالتنسيق مع موجهى العموم بالمديرية والعرض على لجنة التنمية المهنية بالمديرية.

وأوضحت الوزارة ضرورة حصول إدارة التدريب على موافقة موجهى العموم للفئة المستهدفة من التنمية المهنية مع اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المرشحين كمدربين لتنفيذ التدريبات للمعلمين وقيام إدارة التدريب بالعرض على المديرية للموافقة على تنفيذ برامج التنمية المهنية للمعلمين بكافة أشكالها، على أن تتولى إدارة التدريب الالتزام بمتابعة التدريب وإعداد تقرير بما تم انجازه والعرض على المديرية.

وطالبت بضرورة التنسيق مع إدارة التطوير التكنولوجي بالنسبة للبرامج التى يتم تنفيذها أولاين، مع تكليف إدارة التدريب بضرورة الاحتفاظ بنسخة من المواد التدريبية وقائمة المتدربين والمدربين لإضافتها إلى قواعد البيانات الخاصة، مع ضرورة موافة الوزارة بتقرير شهري من المديريات عن إنجازات التنمية المهنية للكوادر التعليمية واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للتدريبات وورش العمل التي تتم بطريقة مباشرة.
قرار جديد من «التعليم» بشأن التنمية المهنية للكوادر
قرار جديد من «التعليم» بشأن التنمية المهنية للكوادر

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