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مصر

مؤسس «مصر والتعليم» تطالب بنشرة رسمية لدفع مصروفات الكتب إجباريا

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 03:42 م
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
نورهان عبدالرحمن
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طالبت أميرة يونس، مؤسس "جروب مصر والتعليم"، من التوجيه المالي والإداري بإدارة التجريبيات بوزارة التربية والتعليم، بإصدار النشرة الرسمية الخاصة بدفع مصروفات الكتب إجباريا من صفوف "كي جي"، حتى الصف الثالث الابتدائي حتى تعفي نفسها من المسئولية أمام أولياء الأمور.

وتابعت مؤسس جروب "مصر والتعليم": "هنقولهم شكرا هندفع بكل امتنان وثقة مننا بأن هذا إجبار رسمي على الجميع وليس إجبارا من مدرسة أو إدارة".

وأضافت، أن بعض المدارس يقوم بإعفاء ولي الأمر من دفع الكتب باعتبارها "باكدج كاملة يا تدفعه مرة واحدة يا تسيبه على بعضه"، وعلى ولي الأمر أخذ القرار بما يناسب ظروفه.

وتابعت: "وبذلك بيتم ضغط الحمل على ولي الأمر وملزم بدفع المصاريف المدرسية فقط، وإذا لم يدفع لأي سبب من حقه أن يحول ابنه لمدارس حكومي، ولكن تجبره على دفع ثمن كتاب وهو له الحق بعدم ذهاب ابنه إلى مدرسته حسب القرارات الجديدة للصفوف "كى جي" حتى الثالث الابتدائي، فهو أعلم بحاله وله حرية القرار للحضور أو الغياب.

وتابعت، أن أولياء أمور مصر يطالبون بإصدار نشرة على صفحة المدرسة أوالإعلان عنها بدفع مصاريف الكتب إجباريا، حتى تطمئن قلوبهم، وبما لا يدع مجالا للشك فى أن مدير المدرسة أو أمين التوريدات مستفيد من ذلك، قائلين: "إذا كان هذا حقك فمن حقنا أن نرى نشرة صادرة من قرار الوزارة 285 لسنة 2019-2020".

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