روسيا: لن نقف مكتوفي الأيدي حال فرض قيود على بضائعنا

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي حال فرض قيود تعيق وصول بضائعها إلى سوق الاتحاد الأوروبي.وقال لافروف- خلال لقاء مع أعضاء رابطة رجال الأعمال الأوروبيين في روسيا، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الإثنين- إن "موسكو لن تترك دون رد أي قيود إضافية قد تفرض للحد من وصول البضائع الروسية إلى أسواق الاتحاد الأوروبي".وأشار إلى أن المفوضية الأوروبية أعدت تقريرا يتضمن تحريفات كبيرة عن الاقتصاد الروسي، بهدف إجراء تحقيقات في مجال الحماية التجارية.ونوه لافروف إلى أن "الوثيقة منحازة بشكل علني، وتتضمن قيودا إضافية على وصول البضائع الروسية إلى سوق الاتحاد الأوروبي، وقيود كهذه لن تبقى دون رد".وحول أزمة كورونا وتأثيرها على العلاقات بين الدول، قال لافروف إن "الجائحة أظهرت حقيقة ترابط الدول على المستوى العالمي"، مضيفا أن "التحديات المشتركة يجب أن تسهم في توحيد الجهود على أساس قواعد القانون الدولي المعترف بها، لكن لسوء الحظ لم يحدث هذا".